El PP cuestiona el "fichaje" del concejal de Deportes por la empresa organizadora de La Vuelta

Miguel Sánchez rechaza las acusaciones del PP

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Montilla cuestionó ayer el “fichaje” del teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, por parte de Unipublic , la empresa organizadora de La Vuelta. El pasado 12 de agosto, el edil socialista solicitó renunciar temporalmente al desempeño de su cargo en el Ayuntamiento de Montilla en régimen de dedicación exclusiva, durante el periodo comprendido entre los días 15 de agosto y 9 de septiembre, tal y como hizo público el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de fecha 28 de agosto A raíz de esta solicitud, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ordenó dar de baja a Miguel Sánchez Castro en la Seguridad Social para que el Consistorio dejase de abonar las cuotas empresariales correspondientes al ejercicio del cargo de concejal en régimen de dedicación exclusiva durante el periodo de celebración de La Vuelta.La incorporación a Unipublic del responsable municipal de Deportes, Festejos y Educación originó su ausencia de gran parte de los actos programados con motivo de la Fiesta de la Vendimia, tal y como censuró ayer el edil popular Pedro Jiménez, quien lamentó que Miguel Sánchez renunciase a su "liberación" en el Ayuntamiento de Montilla para enrolarse en La Vuelta, que pasó por Montilla el 23 de agosto "Montilla cuenta, a lo largo del año, con dos eventos festivos importantísimos, que son la Feria de El Santo y la Fiesta de la Vendimia", recordó Pedro Jiménez, quien lamentó que el concejal responsable del Área de Festejos "pasara por Montilla en un coche oficial de la Vuelta Ciclista a España".El edil popular, que aseguró que Miguel Sánchez "ha estado ilocalizable" durante las tres semanas en las que se ha desarrollado La Vuelta, desveló que el portavoz municipal del PP, Federico Cabello de Alba, "le hizo ver al alcalde que el hecho de que un concejal se 'deslibere' del Ayuntamiento para vincularse a una empresa con la que el propio Consistorio ha firmado un contrato de bastantes miles de euros es políticamente incorrecto, además de poco ético y poco estético"."Que sepamos, Miguel Sánchez no ha sido nunca un ciclista profesional: es un mero aficionado al deporte de la bicicleta y no entendemos que firmase un contrato y dejara su pueblo un poco de lado en esta época tan importante", afirmó Pedro Jiménez, quien instó al teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación a ofrecer las "aclaraciones oportunas".Según el Grupo Municipal Popular, el último contrato suscrito entre Unipublic y el Ayuntamiento de Montilla ascendía a casi 30.000 euros y, además del final de etapa que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2022 , incluía el paso por Montilla de la Vuelta Ciclista a España en su edición de 2024 –extremos que han sido negados a Montilla Digital por el equipo de gobierno–. Pese a ello, Pedro Jiménez señaló ayer que el "vínculo" que el concejal de Deportes podría tener con la Vuelta Ciclista a España es "que ha firmado o ha negociado un contrato por ser concejal de Montilla".En declaraciones a este periódico, Miguel Sánchez circunscribió su decisión de enrolarse en la edición 2024 de La Vuelta al "ámbito estrictamente personal" y defendió la "absoluta transparencia" de todo el proceso. En ese sentido, en el momento en que Unipublic le ofreció la posibilidad de formar parte de la caravana de La Vuelta 2024, el teniente de alcalde de Deportes elevó una consulta a la Secretaría del Ayuntamiento de Montilla, así como a la propia organización de la carrera, "para conocer si podía existir algún inconveniente o alguna traba"."Después de que se me dejase claro por parte de la Secretaría y, también, por parte de la propia organización de la carrera, que mi participación en La Vuelta era perfectamente legal, quisimos comunicarlo también a los grupos de la oposición en la Junta de Portavoces", aseguró Miguel Sánchez, quien defendió haber "actuado con total transparencia"."A pesar de haber renunciado a mi asignación como concejal, durante las tres semanas que ha durado La Vuelta he continuado coordinando las actividades de la Fiesta de la Vendimia, con el apoyo del personal técnico del Área de Festejos, de modo que es incierto que haya estado ilocalizable, como afirma el PP", añadió el edil.Por último, Miguel Sánchez recordó que "a la Vuelta Ciclista a España se unen muchos perfiles profesionales, incluidos responsables políticos de todos los partidos que, sin duda, hacen una gran labor en las tareas que se les encomiendan", por lo que "aun respetando la labor de oposición del PP", lamentó que "se descienda al terreno personal para hacer política y para tratar de sembrar dudas sobre un compañero de Corporación".