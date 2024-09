El Pleno rectifica su decisión en torno al festivo local por la Vendimia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Las quejas de la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO) han surtido efecto. El Pleno de la Corporación municipal ha aprobado, con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, revertir la decisión adoptada el pasado año para adelantar al viernes 6 de septiembre la jornada festiva local con motivo de la LXIX Fiesta de la Vendimia.Hasta este año, los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia se venían celebrando el primer fin de semana del mes de septiembre y, conforme a ello, el Pleno de la Corporación municipal fijaba como festivo local el lunes inmediatamente posterior. Sin embargo, tal y como denunció AEACO hace unos días, el Ayuntamiento tomó la decisión de cambiar el día festivo para este año, adelantándolo a la jornada del viernes."Las consecuencias de esta decisión, en la que no se ha tenido en cuenta la opinión del comercio, afecta negativamente a nuestros locales comerciales, ya que el viernes es uno de los mejores días de ventas", sostuvo AEACO en un escrito remitido a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Montilla, al que tuvo accesoEn ese sentido, el colectivo empresarial lamentaba que el Ayuntamiento "no haya pensado en los propios trabajadores de los comercios", ya que, con este cambio de festivo, "se rompe completamente el calendario para los trabajadores, puesto que no abren el viernes, pero sí el sábado, de manera que no tienen ninguna opción de disfrutar de esos días".Según se desveló durante la última sesión plenaria, el Consistorio montillano no solo ha recibido en los últimos días el escrito de AEACO sino que, además, registró sendos escritos de las asociaciones de vecinos Gran Capitán y El Centro, que solicitaban al Pleno "reconsiderar" la elección del día festivo local de cara a la Fiesta de la Vendimia del año 2025.Al respecto, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), Rosa Rodríguez, quiso precisar que la iniciativa de modificar este año el día festivo en torno a la Vendimia montillana surgió tras recibirse dos escritos de la Asociación de Vecinos Gran Capitán en los que se reclamaba este cambio."Es cierto que se tendría que haber consultado con más colectivos y haberlo llevado a un Consejo de Participación Ciudadana, pero las quejas hay que darlas en los lugares adecuados y no a tiro pasado, porque desde que se adoptó esta decisión hace un año no se ha recibido ni una sola queja o crítica", declaró Rosa Rodríguez.Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Federico Cabello de Alba, reconoció que "los pasos dados, tanto por la Corporación anterior como por la actual, son oportunos porque responden a distintas propuestas ciudadanas". No obstante, añadió que "visto el resultado y dado que ahora son varios colectivos los que solicitan el cambio, es también oportuno revertirlo sin necesidad de buscar ningún tipo de responsabilidades".Por parte del Grupo Municipal Socialista intervino la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, quien insistió en que el cambio del festivo local por la Fiesta de la Vendimia se aprobó en mayo del pasado año, a instancias de la Asociación de Vecinos Gran Capitán y de algunas empresas que "consideraban más factible para la Fiesta de la Vendimia que el festivo local fuera el viernes, en atención a la poca repercusión que tenían las actividades que se programaban el lunes".De este modo, la anterior Corporación decidió aprobar por unanimidad el cambio sugerido por el colectivo vecinal "sin ninguna queja al respecto", en palabras de Lidia Bujalance, quien destacó que "incluso este pasado mes de julio se volvió a aprobar el calendario festivo para el año 2025", que incluía la misma medida en torno a la Fiesta de la Vendimia, "sin que nadie argumentara lo contrario".Por último, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, se mostró confiado en que "con el cambio de día aprobado por el Pleno se dé respuesta al sentir general que hemos recibido durante la pasada edición de la Fiesta de la Vendimia", teniendo presente, además, que el mismo colectivo que impulsó la modificación –la Asociación de Vecinos Gran Capitán– ha solicitado revertir el acuerdo.