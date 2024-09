El Pleno fija en 4,1 millones de euros el nuevo contrato de limpieza viaria de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Pleno de la Corporación municipal dio anoche luz verde al expediente de contratación para la prestación del servicio de limpieza viaria que, con un precio de licitación total de 4,1 millones de euros –a razón de 833.274 euros al año–, prevé entrar en funcionamiento en 2025, con un plazo de ejecución de cinco años.Según establece el pliego técnico aprobado por unanimidad durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de septiembre, "será obligación del adjudicatario mantener las condiciones necesarias de limpieza y salubridad del espacio viario público de Montilla", incluyendo La Vereda del Cerro Macho, un núcleo de población situado en la Sierra de Montilla en el que residen unos doscientos vecinos durante todo el año, aunque en los meses estivales suele experimentar un incremento de población.La empresa adjudicataria deberá acometer la limpieza, recogida y transporte posterior a los puntos de depósito de todos los residuos existentes en las aceras, calzadas, plazas, zonas perimetrales de áreas ajardinadas, áreas de aportación de desechos o en cualquier otra parte de la vía publica, así como el mantenimiento, limpieza y vaciado permanente de la totalidad de las papeleras instaladas en el municipio.El alcance del servicio de recogida de limpieza pública urbana de Montilla incluye tanto los servicios que se prestan de forma diaria o periódica como aquellos programados puntualmente y debido a eventos o actos llevados a cabo en la vía pública.Por último, se contemplan los "servicios excepcionales" que, como detalló la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, "son aquellos que no se pueden programar previamente, como pueden ser las limpiezas debidas a inclemencias meteorológicas o actuaciones en casos de emergencia, o cualquier otra que pueda afectar a la salud o seguridad ciudadana".Una vez se publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público , cada licitador deberá aportar el plan de actuación y organización del servicio que crea más conveniente incluyendo, al menos, las operaciones de barrido manual, mecánico o mixto de calzadas, aceras y vías peatonales, así como el baldeo mecánico o mixto de calzadas, aceras y zonas peatonales y la limpieza de zonas verdes, parques y jardines.A su vez, la empresa adjudicataria deberá asumir la apertura y cierre de parques; la limpieza de aseos públicos y de las zonas de aparcamientos; la limpieza y el cambio de arena de las áreas de recreo animal; la limpieza de sumideros, rejillas y espacios huecos de pasos de peatones elevados; la limpieza y retirada de excrementos y deyecciones de animales, así como la instalación, mantenimiento, reposición y vaciado de papeleras, entre otros servicios.Igualmente, la limpieza del mercadillo y la limpieza de fuentes ornamentales y monumentos se incluye entre las funciones de la empresa adjudicataria. El pliego especifica, además, que "se priorizará en todo momento el uso de vehículos o maquinaria de limpieza de nulas o muy escasas emisiones de gases y ruidos" y el "uso preferente de limpiezas con agua a presión, mediante la utilización de furgones hidrolimpiadores", en servicios como limpieza de suelos exteriores de contenedores, limpieza de mobiliario urbano y juegos infantiles o biosaludables, entre otros.Corresponderá a cada empresa aspirante incluir en su oferta técnica el detalle de aspectos como la metodología, los sistemas, la maquinaria y los equipos humanos que pretende emplear por categorías, así como la descripción de las calles, zonas, distritos o sectores donde se prevé realizar cada tipo de operacionesA su vez, detallarán la constitución de los equipos indicando el personal, la maquinaria y los criterios que aplican en su elección; la frecuencia y horarios de los trabajos que van a realizar, las jornadas y horas anuales de trabajo; y la cantidad, características técnicas, marca y modelo comercial de toda la maquinaria adscrita a cada servicio.Al tratarse de un contrato con periodo de recuperación de la inversión de cinco años, "el Ayuntamiento de Montilla ha optado por que el contrato no esté sujeto a la revisión de precios y dado que el plazo de ejecución viene determinado por ese periodo de recuperación determinado en el estudio económico, en este contrato no cabe prórroga", detalló Raquel Casado.La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente agradeció "el tono y el talante con el que hemos trabajado los grupos de la oposición y el equipo de gobierno en la configuración de los pliegos, que hemos conseguido dotar económicamente de manera suficiente como para permitir un incremento salarial sustancial de los trabajadores, un problema que acarreaba este servicio desde hace tiempo".Igualmente, subrayó como otra novedad "la introducción de mecanismos de control a través de medios informáticos y mediante una empresa externa que vaya auditando los servicios que se prestan, para que así todos tengamos la seguridad y certeza de que se pagan los trabajos que se desarrollan".La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), Rosa Rodríguez, justificó el voto favorable de su formación afirmando que los pliegos han recogido "casi en su totalidad" las aportaciones de su grupo, dirigidas a "garantizar la protección de los derechos de las personas trabajadoras, la correcta prestación del servicio y la aplicación de políticas de igualdad de género, sobre todo si tenemos en cuenta, que en la actualidad la empresa adjudicataria no cuenta con ninguna mujer en su plantilla".Por parte del Grupo Municipal Popular, Federico Cabello de Alba comentó que "se ha trabajado en comisión de forma adecuada" y calificó de "adecuados" los pliegos, por lo que "deberían redundar en una mejora enorme en la limpieza de la ciudad". El edil montillano reconoció que "en nuestro caso también se han aceptado nuestras sugerencias, principalmente en el establecimiento de mecanismos de control que aseguren que lo que son unos buenos pliegos después se cumplan".