El Open de Ajedrez "Ciudad del Vino" cierra con éxito una de sus ediciones más especiales

Clasificación General Masculina

Clasificación General Femenina

Veteranos Supra 50

Veteranos Supra 65

Local Sénior

Local Juvenil

Local Femenina

Clasificación Sub-16

Clasificación Sub-12

Clasificación Sub-8

IRENE AGUILAR / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El ajedrez y la Fiesta de la Vendimia han sido compañeros inseparables a lo largo de los años, una relación simbiótica que ha fortalecido el tejido cultural y deportivo de Montilla. Este año, con el impulso renovado del Club Deportivo Salesianos Montilla y el respaldo del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla, el Trofeo "Ciudad del Vino" celebró su trigésima edición.La cita recuperaba la fuerza y el prestigio de tiempos pasados. En un entorno único, entre barricas de roble americano y el aroma del vino en maduración, cerca de 150 jugadores se dieron cita ayer en las instalaciones de la Cooperativa Agrícola La Unión , uno de los espacios más emblemáticos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.El salón de actos de la cooperativa, que normalmente alberga reuniones de agricultores y viticultores, se transformó por un día en un campo de batalla silenciosa, donde los ejércitos de madera se enfrentaron en tableros bajo la atenta mirada de aficionados y curiosos. A las 9.30 de la mañana, el XXX Open Chess "Ciudad del Vino" dio inicio en un ambiente cargado de expectación, con jugadores provenientes de distintos rincones de España.Este torneo es mucho más que una simple competición deportiva: representa, además, la continuación de una tradición que se remonta a décadas atrás. El Trofeo "Ciudad del Vino" toma el relevo del legendario Torneo Internacional de Ajedrez "Montilla-Moriles" que, en su momento, congregó a grandes figuras del ajedrez mundial.No en vano, la discoteca del Hotel Don Gonzalo fue testigo de intensas partidas entre gigantes como Anatoli Karpov, Borís Spaski, Jesús Díez del Corral y otros destacados maestros. Esta época dorada del ajedrez en Montilla fue posible gracias a la dedicación de Rafael Mesa Alcaide y de Rafael Molina Requena, dos apasionados promotores que lograron colocar a la ciudad en el mapa internacional del ajedrez.Aunque los tiempos han cambiado, el espíritu competitivo y el amor por el ajedrez se mantienen inalterables. Y la celebración ayer de la trigésima edición del Trofeo "Ciudad del Vino" es un claro testimonio de ello. La organización del evento, liderada por el Club Deportivo Salesianos Montilla, en colaboración con la Delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA) y el SMD del Ayuntamiento de Montilla, logró revivir la esencia de aquellos grandes torneos internacionales.La singularidad de este torneo no reside únicamente en el nivel de los participantes, sino en el entorno donde se lleva a cabo. Las instalaciones de la Cooperativa Agrícola La Unión, rodeadas de botas de roble americano donde envejecen los preciados vinos de la DOP Montilla-Moriles, aportan un ambiente único que fusiona el ajedrez con la cultura vinícola de la región. En este espacio, ajedrecistas y amantes del vino convergen, convirtiendo al torneo en una experiencia multisensorial, donde cada movimiento en el tablero parece resonar con el eco de la tradición vinícola de Montilla.El ajedrez, como el buen vino, requiere paciencia, estrategia y una apreciación por los detalles. Los participantes, algunos de ellos con títulos internacionales y otros aficionados locales, compartieron el deseo común de disfrutar del juego y la cultura que envuelve a Montilla. Las partidas se desarrollaron en un ambiente de respeto y camaradería, pero también con la intensidad propia de quienes buscan la victoria.El éxito de la edición número 30 del Trofeo "Ciudad del Vino" no habría sido posible sin el apoyo de diversas instituciones y empresas locales, que contribuyeron tanto con recursos económicos como con la infraestructura necesaria para la celebración del evento. Gracias a estos esfuerzos, se lograron repartir más de 2.500 euros en premios, un aliciente para jugadores de alto nivel.La directiva del Club Deportivo Salesianos Montilla, especialmente agradecida por el respaldo recibido, destacó la importancia de contar con el apoyo institucional y empresarial para la continuidad de eventos de esta magnitud. El SMD del Ayuntamiento de Montilla, junto a la Delegación Cordobesa de la FADA y firmas como Aceites Bellido Bodegas Pérez Barquero , desempeñaron un papel clave en la organización, asegurando que el torneo mantuviera los estándares de calidad que lo caracterizan.El XXX Trofeo "Ciudad del Vino" no solo es una celebración del presente, sino también una promesa para el futuro del ajedrez en Montilla. Con la sólida base que representa el Club Deportivo Salesianos Montilla y el creciente interés por este deporte, el torneo tiene todas las herramientas para seguir siendo un referente en los próximos años.A medida que la Fiesta de la Vendimia continúa siendo uno de los eventos más destacados del calendario cultural y deportivo de Montilla, el ajedrez sigue demostrando que puede ocupar un lugar destacado dentro de estas celebraciones. Este maridaje perfecto entre vino y ajedrez es una muestra de cómo las tradiciones locales pueden adaptarse y prosperar en un mundo moderno, sin perder su esencia. El Trofeo "Ciudad del Vino" seguirá siendo, sin duda, un símbolo de esa unión entre cultura, deporte y tradición.1. Carlos Javier Bernabéu López2. Cristóbal José Blanco Acevedo3. César Maestre Bernardo4. Víctor García Fernández5. Nicolás Alba Fernández6. Ernesto Garrido Díaz7. Andrea Stella8. Lorenzo Perea Fruet9. Andrés Merario Alarcón10. Juan Alberto Gómez Aguirre1. Laura Herrero Peña2. Nery Maceira Moya3. Alba Perea Fruet1. Peschardt Soren2. José Antonio Jiménez De La Torre1. Manuel Mª Moreno Alberti2. Juan Manuel López Moreno1. Víctor Millán Luque2. José Luna Marín3. César Cruz Marqués1. David Martín Martín2. Adrián Entrena Baena3. Alonso Padillo Guisado1. Alejandra Ruiz Ruiz2. Luz María Gómez Heredia3. Inmaculada Huertas Muñoz1. Darío Arce González2. Martín Otero Ramírez3. Nadim Hilmi Cuevas1. Hugo Giraldez Requena2. Miguel Frías Lope3. Rafael Ángel Gallardo Ortiz1. Darío Sanabria Arias2. Yoel Muñoz Suárez3. Alejandra Espinosa Baños