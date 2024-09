El Montilla Club de Fútbol cae derrotado en el Trofeo de la Vendimia

Montilla Club de Fútbol 1 -- 2 Peñarroya Club de Fútbol

Montilla Club de Fútbol: Mérida, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, José Carraña, Sergio Heredia, Gorka, Maleno, Tena, Pedro Crespín y Sabariego. También jugaron Molero, Antonio Luque, Calero, Álex, Cordón, Carlos Serrano, Rojas, Alejandro Ramírez, Hugo Navarro y Rafa Alcaide.

Mérida, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, José Carraña, Sergio Heredia, Gorka, Maleno, Tena, Pedro Crespín y Sabariego. También jugaron Molero, Antonio Luque, Calero, Álex, Cordón, Carlos Serrano, Rojas, Alejandro Ramírez, Hugo Navarro y Rafa Alcaide.

Peñarroya Club de Fútbol: Lalo, Álvaro, Iván, Antonio Carlos, Bejarano, Tate, Hidalgo, Carlos Rueda, Durán, Paco Cano y Ernesto. También jugaron Barea, Arroyo, Mariano, Chechu Pineda, Felipe, Mario García y Mario González.

Lalo, Álvaro, Iván, Antonio Carlos, Bejarano, Tate, Hidalgo, Carlos Rueda, Durán, Paco Cano y Ernesto. También jugaron Barea, Arroyo, Mariano, Chechu Pineda, Felipe, Mario García y Mario González.

Goles: 0-1 Carlos Rueda (m. 22); 1-1 Sergio Heredia (m. 29); 1-2 Durán (m. 80).

Carlos Rueda (m. 22); Sergio Heredia (m. 29); Durán (m. 80).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava edición del Trofeo de la Vendimia, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Nuevo revés para el Montilla Club de Fútbol en unas semanas previas al inicio de la competición liguera que no están siendo satisfactorias en resultados ni en sensaciones. Tras la eliminación ante el Castilleja en la Copa Andalucía , los auriverdes se reencontraban con su afición en una nueva edición del Trofeo de la Vendimia.En esta ocasión, el rival sería el Peñarroya Club de Fútbol, equipo que milita en la Primera Andaluza de Córdoba. En un partido de más a menos, los hombres de Isaac Cuesta no fueron contundentes en las áreas, cediendo ante un rival que aprovechó las dudas locales para alzarse en la recta final de la contienda con el triunfo.El encuentro comenzó con rotaciones en el plantel montillano, buscando el técnico local mejorar la imagen que se ha ofrecido en anteriores compromisos e ir perfilando un equipo que permita comenzar la liga en las mejores condiciones posibles.Los primeros compases fueron de dominio auriverde, con una buena predisposición sobre el terreno de juego. Soto estrelló un balón en el larguero al lanzamiento de una falta en la primera ocasión del partido. Instantes después, un balón suelto en el costado del área lo remató Sergio Heredia, blocando el cancerbero visitante en línea de gol.El dominio montillano no se transformó en gol y el Peñarroya aprovechó su primera oportunidad para adelantarse en el marcador a los 22 minutos de juego. Como en anteriores ocasiones, la defensa local y el guardameta no se entendieron en un balón dentro del área y Carlos Rueda, sin oposición, se encontró un esférico en sus pies que solo tuvo que empujar al fondo de las mallas.Por suerte para los intereses vinícolas, el tanto no hizo mella y la reacción llegó siete minutos después. Un centro medido al corazón del área fue interceptado por Sergio Heredia, que mandó a la red el balón. De ahí al descanso, el Montilla apretó la salida de balón de los peñarriblenses, merodeó la meta foránea y tuvo dos claras ocasiones que no supo materializar.José Carraña tuvo la primera oportunidad en un balón a la espalda de la defensa que dejó al mediocentro en el mano a mano ante el cancerbero, no encontrando portería en su disparo. Ya al borde del descanso, un balón de Capilla finalizó con un remate de Pedro Crespín que blocó el cancerbero. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el paisaje de la contienda cambió por completo. El Montilla comenzó a perder protagonismo en el partido, el Peñarroya apenas sufrió y los minutos pasaban sin elementos destacables sobre el terreno de juego.Ambos técnicos movieron ficha, buscando un extra en sus equipos para lograr el triunfo. Como nota a destacar, hasta tres canteranos de la entidad vinícola pudieron vestir la elástica auriverde ante la afición. Álex, Cordón y Alejandro Ramírez disfrutaban de sus primeros minutos en el Estadio Municipal, arrancando los aplausos de la hinchada.Pese a ello, este esperanzador momento quedó ensombrecido con el tanto del Peñarroya a los 80 minutos de juego. Migue Durán remató con la testa un centro al área y mandó el cuero al interior de la portería. Un varapalo que no pudo contrarrestar un Montilla que no tuvo la intensidad ni la eficacia suficientes en los metros finales para poder igualar el marcador.