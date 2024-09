Aprender de los errores pasados para comenzar a construir su futuro

Montilla Club de Fútbol 1 -- 0 San Fernando Club Deportivo B

Montilla Club de Fútbol: Molero, Calero (Antonio Luque, m. 53), Alfonso Carraña, Capilla (Rafa Alcaide, m. 96), Soto, Javi Ruiz (Carlos Serrano, m. 41), José Carraña (Pedro Crespín, m. 74), Sergio Heredia (Tate, m. 79), Tena, Sabariego (Rojas, m. 60) y Hugo Navarro.

Molero, Calero (Antonio Luque, m. 53), Alfonso Carraña, Capilla (Rafa Alcaide, m. 96), Soto, Javi Ruiz (Carlos Serrano, m. 41), José Carraña (Pedro Crespín, m. 74), Sergio Heredia (Tate, m. 79), Tena, Sabariego (Rojas, m. 60) y Hugo Navarro.

San Fernando Club Deportivo B: Wato (Juanma, m. 90), Nacho, Sergi Montalbán (Víctor Lugo, m. 86), Álex Granado, Escobar, Diego (Pablo, m. 79), Antoñito (Alba, m. 63), Germán (Guille Oliva, m. 58), Miguelito (Collantes, m. 73), Dennys y Marcos.

Wato (Juanma, m. 90), Nacho, Sergi Montalbán (Víctor Lugo, m. 86), Álex Granado, Escobar, Diego (Pablo, m. 79), Antoñito (Alba, m. 63), Germán (Guille Oliva, m. 58), Miguelito (Collantes, m. 73), Dennys y Marcos.

Goles: 1-0 Capilla (m. 93).

Capilla (m. 93).

Árbitro: Palacios Quero, Javier (Jaén). Amonestó por los locales a Alfonso Carraña, Antonio Luque, José Carraña y Calero. En el lado visitante los amonestados serían el técnico Jaime Bugatto, Sergi Montalbán y Guille Oliva.

Palacios Quero, Javier (Jaén). Amonestó por los locales a Alfonso Carraña, Antonio Luque, José Carraña y Calero. En el lado visitante los amonestados serían el técnico Jaime Bugatto, Sergi Montalbán y Guille Oliva.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores, aproximadamente.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Victoria balsámica para el Montilla Club de Fútbol en su estreno liguero ante el San Fernando Club Deportivo B. Los hombres de Isaac Cuesta fueron de menos a más en una contienda que sirvió para alejar las dudas ofrecidas durante la pretemporada y cimentar el camino a seguir en la competición liguera. La mejoría en intensidad, la seguridad defensiva y la mayor presencia en ataque fueron los principales bastiones para los montillanos.El encuentro comenzó con un Montilla que presionó la salida de balón del filial isleño. La actitud era positiva, viéndose a un San Fernando con dificultades en la circulación del esférico. Pese a ello, los montillanos no inquietaron la meta de Wato.Con el paso de los minutos, el San Fernando inició su ofensiva con varias acciones consecutivas del atacante Dennys. Varios balones al área que solventaron con dificultad entre Molero y su defensa, unidos a un mano a mano en el que venció el guardameta vinícola, fueron la carta de presentación de los azulinos.Por suerte para los intereses vinícolas, su retaguardia fue ganando enteros, alejando de las inmediaciones del área a la delantera visitante. El balón pasó a los auriverdes y el juego se volcó sobre la meta contraria. Soto, con un disparo que Wato mandó a córner con una estirada por alto, junto a varias jugadas a balón parado que la defensa isleña despejaba, se convertían en la respuesta montillana.Además de ello, la sustitución de Javi Ruiz por un fuerte golpe en su cuello tras una caída marcó el final del primer acto. Sin tiempo para más, el resultado no se desequilibró para ninguno de los contendientes, concluyendo la primera mitad con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, ambos banquillos comenzaron a mover ficha en busca de alternativas. Esta circunstancia benefició al Montilla, que mantuvo el esférico en su poder. El juego por bandas se acrecentó y los centros al corazón del área se multiplicaban.No obstante, la recompensa no llegaba y los minutos pasaban con la incertidumbre en las pobladas gradas del Estadio Municipal. Capilla, con un lanzamiento que blocó el guardameta, y varias incursiones en el área de Sergio Heredia eran lo más destacado, sin fortuna de cara a gol en ninguno de estos momentos.Llegados a los quince minutos finales, Pedro Crespín tomo la alternativa, siendo una de las notas positivas del encuentro, al emprender un trabajo incesante contra la defensa que benefició al resto de compañeros. La defensa azulina tuvo que emplearse más a fondo y la sensación de que el marcador podía acabar favoreciendo a los montillanos se tradujo con el tanto de Capilla en el minuto 93.Entre Pedro Crespín y Capilla fabricaron una jugada entre la defensa que permitió a este último recoger un balón en la frontal y, ante la presión de varios contrarios, conectar con el cuero para mandar al fondo de la red un lanzamiento ajustado al palo.El gol resonó con fuerza en el feudo vinícola, ante la alegría de una afición necesitada de momentos así. Con uno a cero en el marcador, el Montilla sostuvo el arreón final del cuadro isleño, amarrando una victoria que colocó a los vinícolas en quinta posición, con tres puntos en el inicio de la competición doméstica. La próxima cita para los hombres de Isaac Cuesta será este domingo, a las 12.30 del mediodía, ante la Unión Balompédica Lebrijana en tierras sevillanas.