Nuevas ofertas de empleo

Auxiliar administrativo (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2024

Esteticista (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2024

Taquillero/-a con discapacidad (Lucena)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2024

Terapeuta ocupacional (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/08/2024

Director/-a de Casa de Acogida (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/08/2024

Camarero/-a (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/08/2024

Ingeniero/-a o arquitecto/-a (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/08/2024

Conductor/-a de camión (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 02/08/2024

Docente de Turismo (Lucena)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/08/2024

Operario de almacén (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/08/2024

Conductor/-a de camión (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/08/2024

Auxiliar administrativo (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/08/2024

NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.



En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.La Asociación Córdoba Ecuestre busca un auxiliar administrativo con experiencia en gestión administrativa, facturación y documentación. Responsabilidades: gestión y organización de documentación administrativa. Emisión y control de facturas. Mantenimiento de archivos y registros. Atención telefónica y vía email a clientes y proveedores. Elaboración de informes y reportes. Coordinación de agendas y reuniones. Asistencia en tareas contables y de recursos humanos. Las tareas serían de atención al cliente, facturación, gestión de pedidos, entre otras. Oferta disponible en este enlace Por ampliación de personal, se requiere esteticista con experiencia demostrable en maquillaje, manicura con refuerzo, extensión y embellecimiento; depilación de cejas,; lifting y tinte de pestañas. Especifique esta experiencia en su inscripción en la oferta. Contrato indefinido a jornada completa: de lunes a viernes, mañana y tarde y sábados mañana. Descanso semanal según planificación. Salario según convenio más extras. Incorporación a mediados de septiembre de 2024. Oferta disponible en este enlace Se busca a un taquillero o taquillera con discapacidad, incapacidad permanente o procedentes de clases pasivas, para realizar de manera eficaz el proceso de atención al cliente (venta, información y asistencia). Colaborar con los conductores y resto de personal de la empresa. Realizar el proceso de venta, expendiendo, bonos de viaje y productos asociados; Informar a los clientes en todo lo referente a nuestra actividad. Efectuar la liquidación diaria de la recaudación y el cierre de la oficina de venta. Oferta disponible en este enlace La Fundación Obra Pía "Santísima Trinidad" de Córdoba necesita incorporar a un terapeuta ocupacional para una residencia de mayores. Oferta disponible en este enlace Desde Fundación PRODE buscan a un director o directora de Casa de Acogida con titulación en Trabajo social, Educación social o Psicología y un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Entre las funciones a desempeñar incluiría atención de personas sin hogar en calle y desarrollo de actividades con los residentes del centro. Recomendable Experiencia profesional previa en dirección de centros y/o haber trabajado con personas sin hogar. Horario: de 8.00 a 15.30, de lunes a viernes, y una tarde a la semana (dos horas y media). Jornada Completa. Oferta disponible en este enlace Se ofrece un puesto para Córdoba capital de camarero o camarera en heladería. Jornada parcial. En principio, horario de mañana, de lunes a sábado, de 8.00 a 12.00 horas aprox. Salario bruto: 800,36 euros/mes. Posibilidad de continuar contratado y de ampliar el horario más adelante. Experiencia valorable mínima de 36 meses. Valorable formación relacionada. Valorable carnet de manipulador de alimentos. Oferta disponible en este enlace Se ofrece un puesto para Córdoba capital de ingeniero técnico o arquitecto técnico con función de delineación de planos en. Experiencia: 12 meses. Necesario ser experto/-a en este programa así como en otros programas 3D. Contrato indefinido a tiempo parcial, en horario de mañana, de lunes a viernes (20 horas/semana). Incorporación prevista en septiembre de 2024. Oferta disponible en este enlace Se ofrece un puesto para Córdoba capital de conductor o conductora de camión inferior a 3.500 kilos. Conocimientos de metales, radial... Experiencia: 12 meses. Contrato indefinido a jornada completa. Salario entre 1.200 y 1.400 euros. Incorporación prevista en septiembre de 2024. Oferta disponible en este enlace Se busca docente para impartir el Certificado de Profesionalidad HOTI0108 (Promoción turística local e información al visitante). Requisitos: titulación universitaria o FP de Turismo y competencia docente (CP Docencia FPE, máster del profesorado, 600 horas impartidas en los últimos diez años, etc). Al menos, dos años de experiencia en Turismo. Oferta disponible en este enlace Se busca operario de almacén dedicado y proactivo para unirse a equipo profesional. El candidato ideal tendrá experiencia en trabajos de empaquetado de productos, así como en la gestión de envíos y logística. Además, será responsable de la organización del almacén, la actualización y ajustes de stock, y la gestión de órdenes de compra y venta. Requisitos: experiencia previa en un puesto similar; habilidad para manejar herramientas y equipos de almacén; habilidad en el uso de herramientas informáticas; conocimiento en gestión de inventarios y sistemas de stock; buenas habilidades organizativas y atención al detalle; capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo. Beneficios: salario competitivo; oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional; ambiente de trabajo dinámico y colaborativo. Oferta disponible en este enlace Se precisa cubrir una vacante de conductor de camión. No existe preferencia respecto al sexo de la persona candidata. Imprescindible tener la licencia de conducción tipo C. Dadas las bonificaciones a la contratación existentes, se considerará que la persona candidata tenga discapacidad compatible con el puesto de trabajo. Oferta disponible en este enlace Se precisa cubrir una vacante de auxiliar administrativo para Córdoba capital. Se busca a una persona dinámica, extrovertida y con alta orientación al cliente para incorporarse al departamento de Administración. Oferta disponible en este enlace