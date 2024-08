El Cine de Verano alcanza esta noche su ecuador con la proyección de 'El hotel de los líos'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AUNTAMIENTO DE MONTILLA

Elque el Ayuntamiento de Montilla ha puesto en marcha como alternativa de ocio para las noches estivales alcanza hoy su ecuador con la proyección, a partir de las 22.00 de la noche, en el Paseo de Cervantes, de El hotel de los líos. García y García 2 , una comedia española dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por José Mota, Pepe Viyuela y Paz Padilla, junto a Diego Arroba, Ricardo Castella, Mikel Losada y Antonio Resines. Es la secuela de la películaPara el próximo martes 20 de agosto, en el Paseo de Las Mercedes, el Ayuntamiento de Montilla ha programado Barbie , la película más taquillera del pasado año, protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken). La cinta también cuenta con un elenco que incluye a America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Simu Liu, Issa Rae, Rhea Perlman, Helen Mirren, Will Ferrell, Hari Nef y Dua Lipa.Por último, el martes 27 de agosto, a las 22.00 de la noche, el Parque de La Rehoya asiste a la clausura del programacon Ant-Man y la Avispa: Quantumanía , la película número 31 del universo cinematográfico de Marvel, dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Paul Rudd como Scott Lang y Evangeline Lilly como Hope van Dyne, junto a Jonathan Majors, Kathryn Newton, David Dastmalchian, Katy O'Brian, William Jackson Harper, Bill Murray, Michelle Pfeiffer, Corey Stoll, y Michael Douglas."Proponemos películas de temática familiar e infantil, con los títulos más nuevos que nos permite la normativa vigente para estos cines de verano gratuitos, en los que no se pueden proyectar cintas con menos de un año de antigüedad”, explicó la concejala de Cultura, Soledad Raya, quien no obstante recalcó que "se trata de películas que han estado en los cines hasta hace poco tiempo y que ahora muchas personas podrán ver por primera vez al aire libre y con el fresquito que las noches de la Campiña nos conceda”.En este formato, elde Montilla se convierte en un punto de encuentro para muchas familias cada noche de proyección. Es habitual que el aforo de sillas dispuesto por el Ayuntamiento se complete “con las propias butacas y mesas aportado por muchas familias que se plantean, incluso, hacer la cena durante la proyección, lo que da pie a tertulias y juegos en familia, tras la película, aprovechando los espacios de las zonas verdes elegidas”, tal y como explicó el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez.El programaarrancó el pasado 23 de julio con la proyección de Mavka: Guardiana del bosque , una comedia ucraniana de animación dirigida por Oleh Malamuzh y Oleksandra Ruban que se inspira en la mitología popular ucraniana y eslava. Una semana más tarde, elde Montilla se trasladó hasta el Paseo de Las Mercedes, que acogió la proyección de la película Indiana Jones y el dial del destino , quinta y última película de la famosa saga aunque, en esta ocasión, no fue dirigida por Steven Spielberg ni escrita por George Lucas, aunque ambos fueron productores ejecutivos.A su vez, la pasada semana, el martes 6 de agosto, el Parque de La Rehoya sirvió de escenario para La Sirenita , un musical de animación que se inspira en el famoso cuento de hadas escrito en 1837 por Hans Christian Andersen y que ya fue llevado a la gran pantalla por la factoría Disney en 1989.