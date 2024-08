Izquierda Unida denuncia que La Vuelta contribuye a "blanquear el genocidio en Palestina"

Séptima etapa de La Vuelta

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha querido aprovechar el paso hoy de la Vuelta Ciclista a España por la localidad para mostrar su repulsa por la participación del equipo Israel-Premier Tech que, a juicio de esta formación política, contribuye a "blanquear el genocidio en Palestina".Tras reconocer en un comunicado remitido a Montilla Digital que el paso de la séptima etapa de La Vuelta por el casco urbano de Montilla supone "un importante evento deportivo que, sin duda, representa una posibilidad de promoción turística para nuestro municipio", IU anuncia que no estará presente en el stand que instalará el Ayuntamiento en las inmediaciones del Centro de Salud, formando parte de la caravana publicitaria de Unipublic Para IU Montilla, "la Vuelta Ciclista a España debería ser un acontecimiento deportivo en el que primen la superación, el juego limpio y el respeto", sin embargo, la formación política recuerda que "desde hace demasiados años participa el equipo Israel-Premier Tech".A juicio del Grupo Municipal de IU, la escuadra que dirige el estadounidense Jonathan-Patrick McCarty "no es simplemente un equipo israelí, sino una maniobra de lavado de imagen y difusión del Estado genocida de Israel, cuyos fundadores, Silwan Adams y Ron Baron, pretenden a través del deporte invisibilizar los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante décadas por el Estado de Israel en Palestina, con el beneplácito, apoyo y financiación del propio Ministerio de Turismo israelí"."Si bien desde hace años se está denunciando la participación de este equipo en eventos deportivos como La Vuelta, El Tour o El Giro, en este año 2024 sobran las razones para pedir la expulsión de este equipo de La Vuelta, y este Grupo Municipal no entiende cómo la organización ha permitido su participación", continúa el comunicado de IU, que añade que "de la misma manera que, tras la ocupación de Ucrania por Rusia, ésta ha sido vetada en todos los eventos, Israel también debería serlo".Desde IU Montilla recuerdan que "el pueblo palestino está siendo objeto de un genocidio al que el mundo asiste en directo", toda vez que "Israel está aplicando políticas de limpieza étnica, 'apartheid', bloqueo, colonización y vulneración de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados". En ese sentido, el comunicado hace hincapié en que "desde el pasado 7 de octubre, más de 40.000 personas han sido asesinadas, entre ellas, más de 16.000 niñas y niños"."Si aceptamos con normalidad la presencia del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta, los ideólogos de la estrategia de blanqueamiento de la entidad sionista cumplen con su objetivo y salen fortalecidos", sostiene el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla que, por este motivo, "ha decidido no estar presente en el paso de La Vuelta por nuestro municipio, en señal de repulsa al exterminio del pueblo palestino por Israel".De igual manera, tanto el Grupo Municipal como la propia Asamblea Local de IU Montilla han querido denunciar a la organización de La Vuelta, la firma Unipublic, "por ser cómplice del blanqueamiento del genocidio y de las políticas criminales israelís, al permitir la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta". Tal y como avanzó en primicia Montilla Digital , los vecinos de la localidad volverán a disfrutar hoy de La Vuelta, en el marco de la séptima etapa , que se disputará con salida desde la localidad malagueña de Archidona y con final, tras 179 kilómetros de recorrido, en la capital cordobesa.Tras pasar por Antequera, Benamejí y Lucena, lallegará a Montilla, justo en el ecuador de la etapa, por la Avenida José Padillo para circular, a continuación, por las avenidas de Andalucía, Boucau, Italia y Marqués de la Vega de Armijo, antes de tomar la Avenida de Pío XII, en dirección a Espejo.El paso de los corredores por Montilla está previsto en torno a las 15.30 de esta tarde, aunque la organización anuncia que la llegada de la caravana publicitaria –otro de los elementos más esperados por los aficionados– será en torno a las 14.00 de la tarde, como antesala de la llegada de los ciclistas.El Ayuntamiento de Montilla ha elegido la Avenida de Andalucía, en el tramo más próximo al Centro de Salud, para que Unipublic instale, por espacio de media hora aproximadamente, los vehículos y stands de los patrocinadores de la carrera para ofrecer una experiencia única al público con todo tipo de regalos,y animación.La Concejalía de Turismo también participará de esta actividad, coordinada desde la Concejalía de Deportes, con la instalación de un stand promocional de Montilla mediante la entrega de camisetas y material. "Será una nueva oportunidad para disfrutar en nuestra ciudad de uno de los principales eventos deportivos de España", destacó el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez.La Policía Local de Montilla anunció ayer algunas restricciones de tráfico por la presencia de la caravana publicitaria y, también, para garantizar la seguridad durante el paso de La Vuelta por el casco urbano. En ese sentido, a partir de las 14.45 de esta tarde, se procederá al cierre a la circulación de vehículos en las avenidas de José Padillo, Andalucía, Boucau, Italia, Marqués de la Vega de Armijo y Pío XII. Desde el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento se ha instado a los conductores a "evitar, en la medida de lo posible, el uso de vehículos por las zonas afectadas y seguir las indicaciones de la Policía Local".En esta edición 2024, que arrancó el pasado sábado en Lisboa, 184 corredores de 23 equipos tomaron la salida de La Vuelta, que cuenta con una comitiva técnica de 550 personas, además de los más de 600 periodistas y fotógrafos acreditados, entre los que destacan los casi 170 técnicos de Radio Televisión Española (RTVE).