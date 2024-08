Daniel Guerrero | Calor en agosto

DANIEL GUERRERO

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El sol pega fuerte. Es lo normal en agosto por estas latitudes del sur de España. Lo sorprendente es que hiciera fresco. Lo habitual son días infernales y noches tropicales en las que no corre ni una brizna de aire, un aire recalentado que permanece sin renovarse en el interior de unas viviendas castigadas por el calor.La única manera de combatirlo es manteniéndolas a la sombra durante todo el día, con las persianas bajadas y las ventanas cerradas. E intentar que los ventiladores sirvan para aliviar el bochorno de unas estancias en las que no te libras de sudar al mínimo esfuerzo. O mantener el aire acondicionado encendido si el sofoco es insoportable y no te importa el recibo de la luz a final de mes.A veces, como un milagro que se apiada de los que sufren este infierno, las noches parecen bendecidas por una brisa fresca que te permite descansar con las ventanas abiertas, procurando que el aire circule entre las habitaciones. Entonces sueñas a pierna suelta mientras las estrellas parpadean en el cielo oscuro. Y crees que el verano está próximo a acabar.Hasta que al día siguiente vuelve a apretar el calor. Se trataba solo de un respiro con el que soportar la estación más inclemente del año, al menos por estas fechas en estas tierras. Así es agosto en buena parte de Andalucía: una maravilla para las chicharras y los frioleros. Aunque tiene su encanto, no crean. Es cuestión de saber combatir tanto calor y no desesperarse. El otoño acabará sustituyendo al verano y se podrá respirar sin tener que abrir la boca. Paciencia.