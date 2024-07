Un broche de oro para la Feria de El Santo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla vivió anoche uno de los momentos más emocionantes de su historia reciente. La Feria en honor de San Francisco Solano, una cita festiva que ya de por sí atrae a multitud de personas de distintos puntos de la comarca, explotó de alegría gracias a la victoria de la Selección Española de Fútbol en la final de la Eurocopa 2024. En un partido disputado en Berlín, España se impuso a Inglaterra por dos goles a uno, un resultado que fue seguido con pasión por centenares de montillanos que se congregaron en el Real de la Feria.La emoción comenzó a latir desde tempranas horas de la tarde en el complejo Envidarte, donde el Ayuntamiento había instalado una pantalla gigante para que todos los asistentes pudieran seguir el encuentro. Familias, amigos y aficionados al fútbol se dieron cita en este espacio, creando una atmósfera de unidad y expectación. Conforme se acercaba la hora del partido, la tensión y los nervios eran palpables, pero también lo eran la esperanza y el deseo de celebrar una victoria histórica.El partido no decepcionó. Apenas había pasado un minuto desde el inicio de la segunda parte cuando Nico Williams, en una jugada brillante, abrió el marcador para España. La ovación fue ensordecedora: Montilla tembló de alegría y los asistentes se unieron en un abrazo colectivo de celebración. Williams, que más tarde sería nombrado mejor jugador de la final, se convirtió en el héroe de la noche.La euforia del primer gol dio paso a momentos de tensión cuando, en el minuto 76, Cole Palmer igualó el marcador para Inglaterra. Sin embargo, los ánimos no decayeron. Los montillanos, con el corazón en un puño, no dejaron de animar a la Selección Española. Los cánticos y los vítores se mantuvieron constantes, creando una atmósfera de apoyo inquebrantable.Fue en el minuto 85 cuando Mikel Oyarzabal, centrocampista de la Real Sociedad, anotó el segundo gol para España. El estallido de júbilo fue aún mayor que el del primer gol. Montilla entera se levantó en un solo grito de victoria. El pitido final fue recibido con abrazos, lágrimas de alegría y una explosión de felicidad que se extendió por todo el recinto ferial.Tras el emocionante partido, la Feria de San Francisco Solano continuó con su programación, ofreciendo a los asistentes dos conciertos que habían generado una gran expectación. Primero, en el mismo recinto de Envidarte, el DJ sevillano Kiko Rivera hizo vibrar el Real de la Feria con su mezcla de ritmos y energía. Rivera, conocido por su simpatía y su habilidad para conectar con el público, no decepcionó y mantuvo el ambiente festivo con un repertorio lleno de éxitos.A la misma hora, pero en la caseta municipal, fue el turno del artista José Manuel Reina Torres, más conocido como Imperio Reina. Su actuación fue especialmente emotiva para los montillanos, que se volcaron en aplausos y ovaciones para reconocer el estilo único y carisma de este artista que, una vez más, ofreció un espectáculo inolvidable.El broche de oro a esta edición de la Feria de San Francisco Solano llegó con la tradicional sesión de fuegos artificiales. El entorno del Polideportivo municipal se llenó de luces y colores, un espectáculo visual que dejó a todos con la boca abierta. Los fuegos artificiales, que marcaron el final de las celebraciones, fueron un cierre perfecto para unos días llenos de alegría, tradición y momentos inolvidables.La victoria de España en la Eurocopa 2024 ha sido el detonante perfecto para unas fiestas que, de por sí, son motivo de orgullo para todos los montillanos. No en vano, la ciudad ha demostrado una vez más su capacidad para organizar eventos de gran envergadura, ofreciendo a vecinos y visitantes experiencias inolvidables. La alegría compartida en el Real de la Feria, junto a los conciertos, los actos religiosos en torno al patrón y el espectacular cierre con fuegos artificiales son reflejo del compromiso de esta ciudad con sus tradiciones y su gente.