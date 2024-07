El "último milagro" de El Santo cumple dos décadas

Un templo declarado Bien de Interés Cultural

Han pasado veinte años pero, para muchos vecinos y feligreses de la Parroquia de San Francisco Solano, es "como si hubiera ocurrido ayer". En la madrugada del 14 al 15 de julio de 2004, apenas unas horas después de haberse celebrado la tradicionala Solano, un enorme estruendo sobrecogía a las familias que residen en las inmediaciones del templo patronal que, al asomarse a sus ventanas, creyeron advertir una leve polvareda que parecía salir desde el interior de la iglesia.Tras acceder al interior del templo, la imagen que pudieron contemplar las personas que acompañaron al párroco Jesús Joaquín Corredor – pregonero de la edición 2024 de la Feria de El Santo – no pudo ser más descorazonadora: una parte del retablo central de la parroquia se había desprendido sobre el altar mayor que, tan solo unas horas antes, había acogido una de las funciones centrales de los cultos en honor del patrón de Montilla. Precisamente por eso, muchos quisieron ver en ese hecho la mano intercesora deYa con las primeras luces del día se pudo comprobar que el frontón superior del retablo había perdido la sujeción al muro, provocando un desprendimiento de algunos elementos secundarios del retablo mayor que, según recogió José María Luque en 'Diario Córdoba' , "no sufrieron graves daños al caer sobre el presbiterio del templo patronal".Los técnicos pudieron constatar que un remate decorativo situado en el techo de la iglesia, sobre el busto policromado de Dios Padre, había impedido el desplome completo de toda la parte superior del retablo mayor, realizado en madera dorada por Gaspar Lorenzo de los Cobos, gracias al encargo que recibió en 1728 de manos de Francisco Sánchez Prieto, mayordomo de la Obra Pía.Las labores de reparación del retablo, que no arrancaron hasta pasado el verano, obligaron a desmontar los tres cuerpos del ático semicircular que remataba el altar mayor, donde se venera la imagen más conocida del patrono de Montilla, que acaba de ser restaurada por la artista montillana Inmaculada Navarro Polonio A su vez, las actuaciones permitieron acceder al espacio entre el retablo y el muro frontal de la iglesia para conocer la situación de los travesaños que sujetaban los diferentes cuerpos de la obra con la pared. Además, los técnicos del Obispado de Córdoba analizaron el estado de la madera, de las imágenes y el resto de elementos ornamentales de esta valiosa pieza barroca.La obra reproduce, aunque a mayor escala, el esquema del altar que el propio Gaspar Lorenzo de los Cobos siguió en la Capilla del Sagrario de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Montemayor , muy característico de las primeras décadas del siglo XVIII, si bien con alguna evocación a la centuria anterior, concretamente, al retablo mayor de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.El retablo central de la Parroquia de San Francisco Solano presenta alto banco jalonado por ménsulas y netos con niños atlantes, así como dos cuerpos de tres calles articuladas por columnas salomónicas. El primero de ellos tiene seis de esos apoyos –dos en los extremos y cuatro encuadrando la calle central– con la peculiaridad de que los dos internos se adelantan. Sobre ellos se sitúan las dos únicas columnas salomónicas del segundo cuerpo. Culmina el conjunto un ático curvo con machones, adelantados respecto a los paños laterales.Pese a su riquísima y abundante decoración, los juegos de masas originados por las columnas salomónicas otorgan un gran vigor al retablo, particularmente a la calle central. En ella destaca la amplia hornacina que alberga al santo titular, resaltada con un aparatoso dosel –rematado por la paloma que simboliza al Espíritu Santo– cuyos cortinajes recogen ángeles dispuestos de perfil, solución también puesta en práctica en la portada de la Capilla del Sagrario de Montemayor.Esculpida en 1689 y atribuida a la prestigiosa escuela granadina, la imagen de San Francisco Solano que preside el retablo mayor de la iglesia patronal de Montilla fue realizada con características propias de José de Mora, por encargo de Francisco Ramírez Muñoz, capellán de la marquesa de Priego.La escultura muestra al santo patrón con un hábito que cae en pliegues verticales y amplios, y un rostro delgado pero con rasgos firmes, que reflejan una profunda espiritualidad, especialmente en su mirada. En la representación, San Francisco Solano lleva consigo un crucifijo y una concha de plata, mientras que la aureola de santidad –que evoca a Inti, el sol creado por Viracocha, la deidad suprema inca– también está realizada en plata.El artista sevillano Gaspar Lorenzo de los Cobos, de acuerdo con el contrato suscrito con Francisco Sánchez Prieto, se hizo cargo de la talla del resto de imágenes secundarias del retablo: San José, San Antonio, San Pablo y San Francisco de Asís, que ocupan los nichos pequeños de las calles laterales, tanto del primer como del segundo cuerpo, protagonizado por un crucificado ubicado dentro de un marco adaptado a su disposición que, en su parte posterior, contiene una pintura alegórica del momento de la Expiración. Como remate del conjunto, preside el ático un busto del Padre Eterno.La Parroquia de San Francisco Solano de Montilla está declarada Monumento Histórico Artístico de carácter nacional, es Bien de Interés Cultural (BIC) en base a la Ley de Patrimonio Histórico Español y está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Tiene un entorno de protección de cincuenta metros por hallarse en suelo urbano.El edificio, con estructura arquitectónica de piedra blanda de cantería del país, presenta trazas neoclásicas y planta de cruz latina con capillas laterales comunicadas entre sí. Existe un coro alto elevado sobre un amplio arco, obra de Benito Ximénez para las fiestas de canonización de El Santo en 1727.En la parte de la epístola se localiza la capilla de la Virgen de la Aurora, patrona de Montilla, junto al brazo del crucero. Sus austeros alzados interiores se articulan por un orden gigante de pilastras toscanas. El tramo central del crucero se cubre mediante una cúpula de media naranja sobre pechinas.