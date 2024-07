Todo a punto para la actuación de Miope en el Brisa Festival de Málaga

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Los amantes de la música tienen una cita este próximo sábado, 27 de julio, a las 18.15 de la tarde, en el Escenario Málaga del prestigioso Brisa Festival 2024 . Y es que este evento, que cumple su cuarta edición con un cartel de lujo –en el que no faltarán artistas de la talla de El Kanka, Lori Meyers o Mikel Izal–, recibirá con los brazos abiertos a Miope , el proyecto musical del montillano Paco García Ariza.El músico montillano recala en eltras haber ganado el tercer premio en la pasada edición del, un galardón que viene a reconocer el proyecto musical con el que Paco García Ariza materializa algunas de sus ideas, muchas de ellas presentes en proyectos anteriores como Mr. Mackenzie , Daniel Blacksmith o Mar Louise.De este modo, Miope nació casi por decantación, tras algunos proyectos de Paco García Ariza como vocalista y con una sesión de la primera temporada del Soma Club Band , proyecto impulsado por el compositor, gestor cultural, productor y director audiovisual montillano Dany Ruz.Con todo, el conocimiento de la escena nacional y su acercamiento a la composición en español de la mano de la extinta banda Mr. Mackenzie supusieron para Paco García Ariza el punto de partida más formal para empezar a trabajar en un sonido y en unas ideas propias por completo.Hasta la fecha, Miope ha publicado Símbolos , un EP compuesto por seis temas, grabados de manera prácticamente artesanal en el sótano de su casa en Montilla, aunque posteriormente fueron masterizados por Daniel Blacksmith. El diseño del álbum –que puede adquirirse en Nude Accesorios (Montilla) y en Librería Rayuela (Málaga)– estuvo dirigido por Modesto Pérez y contiene imágenes de entornos naturales de Montilla y de la Campiña Sur Cordobesa, realizadas por el propio Paco García.A su vez, Miope impulsó hace justo un año, una grabación de cinco temas en directo en el sótano de su casa, donde ha conseguido crear su propio estudio. Allí, la directora y videógrafa Yolanda Montiel, junto al resto de su equipo –Jorge Mir y David Salgado–, dieron a luz una criatura musical que tomó forma en temas tan interesantes como Has salido Para sus directos, como el que ofrecerá este sábado en elde Málaga, Miope cuenta con el propio Paco García Ariza como solista y guitarra; Jorge Conejo a la percusión; Daniel Blacksmith a los sintetizadores y Sergio Ríos al bajo. Todo ellos músicos de largo recorrido que han terminado aceptando la controvertida etiqueta "pop" para, según sus palabras, "llevarla a un terreno propio y particular en el que nada es blanco o negro".Las entradas para asistir al Brisa Festival de Málaga sólo podrán ser adquiridas en puntos de venta expresamente autorizados por la organización, en este caso, www.brisafestival.com www.wegow.com . "La organización no se hace responsable de las entradas que no se hayan adquirido en los puntos de venta oficiales", sostienen los promotores del evento, que recuerdan que "los abonos y las entradas no son nominativos".