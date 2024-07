Rafael Soto | La frivolidad de Núñez Feijóo

RAFAEL SOTO

Alberto Núñez Feijóo está jugando con fuego y saldremos ardiendo todos como siga en esta línea. Desde los tiempos de Manuel Fraga, el Partido Popular ha sido el cortafuegos de la extrema derecha en España. Una responsabilidad que parece haber declinado.Puede gustar más o menos, pero es innegable que Isabel Díaz Ayuso sí ha entendido el lugar que le corresponde al Partido Popular. Ante el ascenso de Vox, endureció su discurso y, en la práctica, ha logrado casi suprimirlo de la Comunidad de Madrid mediante la absorción de buena parte de su electorado.Ahora bien, tengamos en cuenta que tras sus discursos y sus actos simbólicos incendiarios —de hecho, la tontuna del reconocimiento a Javier Milei no ha gustado ni a los suyos—, desde el punto de vista institucional, nunca se ha salido del marco jurídico ni ha adoptado medidas inconstitucionales.Nadie puede decir con seriedad que Ayuso sea una política radicalizada y, de hecho, los ciudadanos le han premiado su gestión y su oposición al sanchismo con una mayoría absoluta. Todo ello, sin necesidad de poner elecciones en un mes de julio.En cambio, la actuación del líder popular está siendo difícil de digerir incluso para sus votantes. No se puede acusar al rival de estar politizando la Justicia para, después, llegar a un acuerdo que le brindará el control de las instituciones judiciales, con toda la legitimidad que ello le aporta. Y para cerrar el cuadro, menos de una semana más tarde, siembra dudas sobre la evidente politización del Tribunal Constitucional. No es serio ni coherente.La presión de Europa no es suficiente justificación. Nos ahorramos nuestra opinión sobre lo que implica pactar con el sanchismo, lo que dice eso del propio Feijóo, y del momento en que lo hace. Justo cuando el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido está reduciendo las condenas de los implicados en el caso de los ERE.Ahora bien, los hechos son que no hace falta ser de derechas para saber que Pedro Sánchez es un veneno para la democracia en España. Es más, hay votantes socialistas y moderados que votan al Partido Popular solo porque lo ven como la única alternativa al tumor sanchista.¿Qué pasaría si los votantes deciden que el PP no combate con la suficiente firmeza al sanchismo? No me cabe duda de que la extrema derecha sacará buena tajada de este acuerdo irracional que, en la práctica, entrega la Justicia al sanchismo. De hecho, lo hemos visto en las Elecciones Europeas, y eso que no había todavía pacto.Tras un acuerdo tan difícil de digerir, por mucho que lo defienda la prensa afín, no es coherente que Alberto Núñez Feijóo critique al Tribunal Constitucional por su evidente politización. Porque ahora es más evidente que nunca que el Partido Popular forma parte del problema, y eso hace que una extrema derecha fuerte sí sea una posibilidad real en un futuro próximo.Feijóo sobra y ha demostrado lo contrario que vendió a su llegada a la presidencia del partido: no está siendo serio.