Los deportistas cordobeses favoritos para los JJOO de París según las apuestas

Carmen Avilés: Relevo 4x400 metros femenino

Fátima Gálvez: Tiro Deportivo

Rafael Lozano Jr.: Boxeo

Azahara Muñoz: Golf

José Antonio Jiménez Cobo: Doma Clásica

No falta prácticamente nada para el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde el 26 de julio, la capital de Francia será el epicentro del deporte y en cada país del mundo estarán pendientes de lo que pase con sus deportistas nacionales.Córdoba también tendrá representantes y enviará una delegación de deportistas que buscarán brillar en el evento deportivo más importante a nivel mundial. Este es el detalle de los atletas cordobeses que serán los que tendrán la misión de hacer crecer el medallero olímpico de nuestra provincia.Carmen Avilés, con tan solo 21 años, está preparándose para hacer su debut en los Juegos Olímpicos en la prueba de relevo 4x400 metros femenino.La joven deportista cordobesa competirá junto a sus compañeras Berta Segura, Bárbara Clambor, Blanca Hervás y Eva Santidrián.La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha convocado a un total de 57 atletas. Carmen obtuvo su clasificación durante el Campeonato de España Absoluto al aire libre en La Nucía (Alicante), donde ganó la medalla de bronce en los 400 metros y la de plata en el relevo 4x400 con su club, el Playas de Castellón. La corta edad de Avilés no ha sido un impedimento para obtener grandes reconocimientos para el atletismo español.En el Mundial de Bahamas, junto a su equipo, rompió el récord de España en el 4x400, una marca que no se había modificado desde 1991. El tiempo logrado, de 3:27.30, en la segunda ronda de clasificación del Mundial, aseguró un lugar para el país en esta modalidad de cara a los JJ.OO.La baenense Fátima Gálvez intentará repetir la hazaña de Tokio 2020, donde alcanzó el oro en tiro al plato mixto junto a Alberto Fernández.Desde su debut en 1998, Gálvez se ha afianzado como una de las figuras más notables en el mundo del tiro deportivo. En su carrera olímpica, ha logrado el quinto puesto en Londres 2012 y el cuarto puesto en Río 2016.Además, Gálvez ha obtenido varias medallas en campeonatos mundiales, como el oro en el Campeonato Mundial de Escopeta ISSF 2015 y la plata en el Mundial de 2022 en Osijek, lo que le aseguró su clasificación para París 2024. Todo ello ha elevado el perfil del tiro deportivo en España.Rafael Lozano Jr. ha seguido los pasos de su padre, el boxeador Rafael 'Balita' Lozano, y está forjando su propia carrera en el boxeo.Con tan solo 19 años, obtuvo su boleto a París en la categoría de -51 kg después de cuatro victorias en el preolímpico de Bangkok. En la final, se impuso con un 5-0 al norcoreano So Chon Ryong.Pese a su juventud, el cordobés ya ha demostrado ser un competidor importante, habiendo ganado el bronce en el Europeo de 2014 y el Europeo Joven de Boxeo de 2021 a los 16 años. Los expertos lo califican como hábil y rápido en el ring, algo que lo ha heredado de su padre, quien además es su entrenador y mentor.Azahara Muñoz ha nacido en Málaga pero tiene un vínculo especial con Doña Mencía, el pueblo de sus antepasados. La golfista ocupa el puesto 111 en el Ranking Mundial de Golf Femenino y fue seleccionada para representar a España en París, además de Carlota Ciganda.Esta será su tercera participación olímpica, habiendo competido en Tokio 2020 y Río 2016, donde había ocupado el puesto número 21. Muñoz estudió en la Universidad Estatal de Arizona, EE.UU, donde ganó el campeonato individual de la NCAA en 2008, algo sin precedentes para el golf femenino español. Además, la golfista –de 36 años– ha obtenido el título del Madrid Ladies Masters de 2009, el Open de Francia Femenino y el Open de España FemeninoCon 65 años, José Antonio Jiménez Cobo será el atleta español más veterano en competir en estos Juegos Olímpicos.Originario de Castro del Río, participará en su tercera Olimpiada en la disciplina de Doma Clásica, en la prueba individual y en la de equipos. Su carrera olímpica empezó en Sídney 2000, donde obtuvo la 19na. posición en la competición individual y un diploma olímpico en la competencia por equipos. Su actuación más destacada fue Atenas 2004, donde ganó la medalla de plata en la competencia por equipos.