Las casetas de la Feria de El Santo se convierten en 'puntos violeta' contra la violencia machista

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla, a través de su Concejalía de Igualdad, ha puesto en marcha, junto a las personas responsables de la veintena de casetas de la Feria de El Santo, el protocolo de prevención y actuación frente a la violencia sexual contra las mujeres en espacios de ocio, fiestas y ferias.Durante el trascurso de una reunión de coordinación entre caseteros y la Concejalía de Festejos, la responsable del Área de Igualdad, Lidia Bujalance, entregó a cada establecimiento un kit de comunicación con material de la campaña No te pases. Paremos la agresión sexual , editada por el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) con la colaboración de la Diputación de Córdoba.Además, se ha facilitado copia del protocolo de prevención y actuación ante agresiones sexuales con el objetivo de que se difunda entre el personal de las casetas, para impulsar cada establecimiento como"que contribuya a disuadir y eliminar comportamientos sexistas y, por tanto, a construir de manera conjunta espacios seguros", en palabras de Lidia Bujalance.“La Feria de Montilla es una feria segura, pero es importante estar prevenidos ante cualquier episodio de agresión sexual que pueda intentar darse. Para ello ponemos a vuestra disposición este material de sensibilización, concienciación e información para que, entre todos, seamos capaces de ofrecer una primera asistencia ante situaciones que puedan ocurrir”, expresó la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad.“Desde el Ayuntamiento de Montilla trabajamos durante todo el año a favor de la sensibilización en igualdad y así queremos hacerlo también durante el transcurso de nuestra Feria en colaboración con las casetas”, añadió la edil, que estuvo acompañada por el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, y por la directora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosario Alarcón.En caso de identificarse una situación de agresión sexual, el protocolo pasa porprocurar un espacio de seguridad para la víctima, como primer paso, garantizando su permanencia en la caseta hasta que se encuentre en buen estado y contactar con el teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer (900 200 999), atendido por personal especializado que podrá comunicarse, en caso de ser necesario, con la Policía Local o la Guardia Civil."Ante el agresor, el protocolo municipal aconseja al personal de la caseta mostrarse activo en la recriminación de conductas que no sean las adecuadas, obligándole a abandonar el recinto, si fuera necesario, y según la gravedad de lo sucedido, contactar con cuerpos policiales", destacó Lidia Bujalance, quien agradeció a los caseteros de la Feria en honor de san Francisco Solano su colaboración para "procurar una feria segura y divertida para todas las personas, sin agresiones ni discriminaciones".La directora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosario Alarcón, acompañada por Lidia Bujalance y por María del Carmen Polonio Jurado, concejala del Grupo Municipal Popular, visitó el punto informativo que se instaló en el Real de la Feria para ofrecer información sobre la campaña Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar 900 200 999. Teléfono andaluz de atención a las mujeres , que presentó hace unos días la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.La campaña dl Gobierno andaluz, que fue presentada oficialmente el pasado 3 de julio , plantea la distribución de pegatinas "que sirven como tapa para los vasos", además de instalar puntosen las ferias y festivales de Pozoblanco, Cabra o Montilla. Tal y como avanzó ayer Montilla Digital , la iniciativa de la Junta ha despertado las críticas del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla.