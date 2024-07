IU rechaza la última campaña de la Junta para "prevenir" la violencia sexual en la Feria de El Santo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla mostró ayer su "más enérgica repulsa" ante la medida puesta en marcha por el Gobierno andaluz del Partido Popular (PP) para "prevenir" la violencia sexual en la Feria en honor de san Francisco Solano."El Gobierno de Moreno Bonilla, en un arcaico entendimiento de las políticas feministas, ha decidido que la mejor forma de evitar ataques sexuales a las mujeres en la Feria de El Santo de Montilla es hacerlas responsables a ellas del problema y cargarlas con la precaución de colocar una tapa en sus copas para evitar que los potenciales delincuentes sexuales, depositen alguna sustancia estupefaciente en sus copas", denunció ayer IU en una nota, acerca de la campaña Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar 900 200 999. Teléfono andaluz de atención a las mujeres , que presentó hace unos días la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).A juicio de IU, la campaña institucional plantea que "son las víctimas las que tienen que tener cuidado, mientras que los victimarios campan a sus anchas sin ninguna limitación de su libertad y sin tener que alterar en lo más mínimo sus conductas o actuaciones".La campaña de la Junta, que fue presentada oficialmente el pasado 3 de julio , plantea la distribución de pegatinas "que sirven como tapa para los vasos", además de instalar puntosen las ferias y festivales de Pozoblanco, Cabra o Montilla. "No podemos bajar la guardia ante este grave problema que, como siempre digo, afecta a las mujeres, pero es un problema de toda la sociedad", apuntó la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.Para el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla, "esta medida no es nueva para el PP" y recordaron que "ya en Madrid, años atrás, salía una campaña muy parecida en la que se exigía a las mujeres que no perdiesen de vista sus copas, o que no aceptasen bebidas de desconocidos para evitar sumisión química"."A través de una conducta totalmente paternalista, se trata a las mujeres como las obligadas no solo a soportar la violencia sino a ser las únicas encargadas de prevenirla", denunció ayer IU a través de un comunicado, en el que destacaron que "podemos llenar la Feria de tapas para cubrir las copas, pero así no se evitarán las agresiones sexuales ni la sumisión química".A juicio de IU, "este es un problema que solo se arregla con educación feminista y afectivo-sexual", aunque "el PP se deja arrastrar en aquellos lugares en los que gobierna con VOX para censurar esa educación y, así, no se van a prevenir los ataques a las mujeres".El comunicado de IU sostiene que "prevenir las violencias machistas, en sus diferentes formas, es obligación de las instituciones públicas, entre otros agentes" y defiende que "si el Gobierno del PP en Andalucía piensa que son las mujeres quienes tienen que tener cuidado de hacer o no hacer para prevenir esas violencias, no vamos por el camino adecuado, tal y como pone de manifiesto el escalofriante repunte de la violencia de género, sexual y vicaria".El Grupo Municipal de IU recordó que, a día de ayer, "21 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de año, seis de ellas en Andalucía", que se sitúa como la segunda comunidad autónoma con más asesinatos, después de Cataluña. A su vez, 9 menores –dos de ellos en Andalucía– han sido víctimas de esta realidad desde que arrancó 2024.Respeto a la violencia sexual, IU denunció ayer que sólo en los tres primeros días de los Sanfermines en Pamplona se han producido once agresiones sexuales. "En 2023, hubo 21.825 delitos sexuales en nuestro país, de los cuales, en un 42 por ciento de los casos, las víctimas eran menores de edad", resaltó la formación.Para IU, "lo que está en juego no solo es la vida, sino la integridad física, sexual y psicológica de las mujeres", de ahí que defendieran la necesidad de que las políticas destinadas a la prevención de las violencias machistas deban ser "inquebrantables, sin fisuras", además de "poner el foco en la actuación de los delincuentes, no en la de las víctimas".