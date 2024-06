Rafael Llamas incide en la "importancia" de las elecciones europeas para el futuro de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

"Este domingo nos jugamos parte del futuro de nuestro municipio". Así de rotundo se manifestó ayer el secretario general del PSOE-A de Montilla, Rafael Llamas, que compareció junto el secretario provincial de Política Municipal del PSOE-A de Córdoba y viceportavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Córdoba, José Álvarez, para defender la "importancia de votar el próximo 9 de junio en estas elecciones europeas".A las puertas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila, los dirigentes socialistas quisieron repasar las inversiones que la Unión Europea ha llevado a cabo en los municipios de la Campiña Sur Cordobesa, entre las que destacaron los 134.000 euros que se emplearon en 2020 a la sustitución de los cierres y ventanas de este centro educativo, con el objetivo de reducir el consumo energético en climatización y, además, de reducir emisiones contaminantes.Para el primer edil montillano, "las políticas que se llevan desde Europa no solamente revierten en servicios públicos como pueden ser nuestras infraestructuras o nuestros equipamientos sociales sino que, también, inciden en este caso y de una manera muy significativa en nuestros equipamientos educativos".Llamas insistió en el que el PSOE "ha sido un partido que ha defendido las políticas que han repercutido directamente en la ciudadanía" y recordó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "llegó a un gran acuerdo para que viniesen a España más de 170.000 millones de euros de fondos europeos cuando estábamos pasando la peor crisis sanitaria"."Mientras que Pedro Sánchez y el Partido Socialista estaban defendiendo esos recursos para España, el Partido Popular (PP) iba a Europa para poner palos en las ruedas", señaló el alcalde de Montilla, quien defendió "la política de avance, de progreso, de mirar hacia el futuro y de mejorar nuestras ciudades" que, a su juicio, representa el PSOE.El secretario general de los socialistas montillanos se refirió también al reto demográfico y a la necesidad de "fijar población a nuestros territorios", un objetivo que, según Rafael Llamas, "los ayuntamientos no podemos cumplir si no es con la ayuda externa".Por su parte, José Álvarez se mostró convencido de que "contra la derecha, contra todas las políticas de la derecha y de la extrema derecha juntas, tenemos la opción de votar al Partido Socialista" que, a su juicio, "es la mejor opción que existe ahora mismo para parar a la derecha y, por supuesto, las políticas que defiende"."Europa no es solamente dinero: son también derechos, iniciativas legislativas y directivas europeas que vienen a aplicarse desde Europa a España para mejorar los derechos de los ciudadanos", destacó el secretario provincial de Política Municipal del PSOE-A de Córdoba, para quien este domingo 9 de junio "tenemos la obligación de ir a votar, pero también tenemos la capacidad de poder parar a la derecha y a esta ultraderecha que puede hacernos tantísimo daño y que está haciendo daño allá donde coge el mando, presionando el botón de eliminar derechos".