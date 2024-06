El Partido Popular denuncia el "estado de abandono" de las zonas verdes de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla ha denunciado el "estado de abandono" de las zonas verdes de la localidad, al tiempo que ha expresado su "profunda preocupación" por la "evidente dejadez del equipo de gobierno del PSOE" en la gestión de estos espacios, así como de los merenderos y de los solares –que, el pasado mes de mayo, fueron objeto de un Bando de Alcaldía que instaba a los propietarios a acometer labores de limpieza, desinfección y desratización antes del 1 de junio–."Es alarmante ver cómo estos espacios públicos, que deberían ser un lugar de disfrute para todos los montillanos, se encuentran en un estado de total abandono", sostuvo ayer el portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Montilla, Federico Cabello de Alba.El edil hizo referencia al Bando de Alcaldía dictado por Rafael Llamas el pasado mes de mayo e indicó que "a pesar de que el equipo de gobierno emitió un bando obligando a los particulares al desbroce de sus parcelas, ellos mismos no cumplen con esta normativa, dejando áreas clave como Cañalerma o El Fontanar, entre otras, en condiciones deplorables".A juicio de Federico Cabello de Alba, "es inadmisible que el equipo de gobierno del PSOE exija a los ciudadanos lo que ellos mismos no están dispuestos a cumplir" y denunció que "esta falta de coherencia y de responsabilidad es una muestra más de la mala gestión que estamos viviendo en Montilla".Según denunciaron ayer los populares, "esta situación no solo afecta la imagen de nuestro municipio, sino que también supone un riesgo para la seguridad y la salud de nuestros vecinos". Y es que, tal y como recordó Cabello de Alba, "la falta de mantenimiento en estas áreas puede propiciar la proliferación de plagas y aumentar el riesgo de incendios, especialmente en esta época del año"."Los montillanos merecemos algo mejor", aseveró el portavoz municipal del PP, para quien "es una vergüenza que espacios como Cañalerma y El Fontanar o la ladera del castillo estén en este estado". Por todo ello, exigió al equipo de gobierno que actúe "de inmediato" para revertir esta situación y "para mantener nuestros espacios públicos en condiciones dignas"."Desde el Partido Popular de Montilla exigimos al equipo de gobierno del PSOE que actúe con responsabilidad y coherencia", declaró Federico Cabello de Alba. "No es aceptable imponer obligaciones a los ciudadanos mientras ellos mismos incumplen con sus deberes y es imperativo que se tomen medidas inmediatas para el desbroce y mantenimiento de las zonas verdes, solares y merenderos de nuestra localidad", añadió.El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento finalizó indicando que "Montilla merece espacios públicos bien cuidados y seguros para el disfrute de todos", por lo que destacó que "es hora de que el equipo de gobierno del PSOE demuestre su compromiso con nuestros vecinos y con el entorno de nuestro municipio".