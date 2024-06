La Corporación municipal reconoce al Club Deportivo Apedem por su doble ascenso a Primera Andaluza

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / AYTO. MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla se vistió ayer de gala para reconocer a los integrantes del Club Deportivo Apedem, tras el doble ascenso a Primera Andaluza conseguido por sus combinados Infantil A y Cadete A. El alcalde de la localidad, Rafael Llamas, junto a una representación de la Corporación municipal, recibió en el salón de plenos a las plantillas y a los cuerpos técnicos de ambos equipos, así como a la Junta Directiva de Apedem, encabezada por su presidente, Rafael Zafra Madrid.Rafael Llamas alabó "el compromiso con el deporte y el buen hacer de Apedem" que, el pasado 18 de mayo, y de la mano de su combinado Infantil A, lograba el ascenso a Primera Andaluza . El equipo amarillo está dirigido por el espejeño Fran Porras, que recaló en Montilla avalado por una gran trayectoria deportiva. De hecho, el año pasado –en su primera temporada como técnico del Club Deportivo Apedem– logró que el Cadete B finalizara en segunda posición de Cuarta Andaluza."Este año ha dado el salto a la máxima categoría del fútbol cordobés y ahora acaba de tocar la gloria, tras lograr este histórico ascenso a Primera Andaluza", resaltó David Córdoba, responsable de Material de este equipo que cuenta también en sutécnico con el propio padre del entrenador, Francis Porras, que actúa como delegado. "Aporta toda su sabiduría y saber estar, ya que ha sido jugador", relató David Córdoba, quien también elogió el papel de Ángel Arroyo como segundo entrenador y del carteyano Manu como entrenador en prácticas.Durante el encuentro que se disputó en el Estadio Manuel Polinario de Puente Genil, el Club Deportivo Apedem quiso rendir tributo a dos personas muy especiales: por un lado, a José Francisco Márquez Algaba , exjugador del Club Deportivo Apedem, del Montalbeño y del Montilla Club de Fútbol, que falleció el 1 de marzo de 2018 a los 28 años de edad; por otro, a Rafael Rubio , conocido popularmente como, entrenador durante muchos años de las categorías inferiores del Montilla Club de Fútbol y del Apedem, que perdió la vida en un trágico accidente de tráfico el 29 de septiembre de 2019.Apenas tres semanas después llegaba el turno del combinado Cadete A del Club Deportivo Apedem, que también lograba el ascenso a Primera Andaluza . De este modo, el club montillano defenderá su escudo por campos emblemáticos dentro del Grupo 1 de Andalucía occidental, enfrentándose a canteras de grandes equipos como son el Sevilla Fútbol Club, el Real Betis Balompié, el Recreativo de Huelva o el Cádiz Club de Fútbol, entre otros.Tras este nuevo logro deportivo, la entidad que preside Rafael Zafra Madrid consigue situar a dos equipos en Primera Andaluza para la próxima temporada, cerrando así un curso para enmarcar en el primer año de mandato de la nueva junta directiva, que trabaja día a día para que el fútbol montillano sea un referente no solo a nivel provincial sino, también, en el conjunto de Andalucía.El Club Deportivo Apedem se ha convertido en un auténtico semillero de jóvenes talentos del fútbol cordobés. Sin embargo, su importante labor, mantenida durante tres décadas, no solo se enfoca en el desarrollo deportivo de sus jugadores, sino también en la promoción de valores sólidos que los convertirán en ciudadanos ejemplares, dentro y fuera del campo.La trascendencia de esta entidad se refleja no solo en la calidad técnica de los deportistas que forman, sino también en su capacidad para nutrir a los principales clubes de la provincia de Córdoba, como el Córdoba Club de Fútbol o el Séneca Club de Fútbol.Fundado en 1994 y con Miguel Navarro Polonio como primer presidente, el Club Deportivo Apedem ha sido el hogar de muchos jóvenes que soñaban con triunfar en el mundo del fútbol. Con instalaciones recién remodeladas, gracias a la apuesta del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla, y un equipo de entrenadores altamente capacitados, la entidad ha logrado crear un ambiente propicio para el desarrollo integral de sus jugadores y se ha ganado a pulso un más que reconocido prestigio en el panorama futbolístico andaluz.Desde edades tempranas, los niños que se unen a las filas del Club Deportivo Apedem Montilla reciben una formación específica y adaptada a sus habilidades y potencialidades. Los entrenamientos no solo se centran en aspectos técnicos y tácticos, sino también en la importancia de la disciplina, del trabajo en equipo y del respeto hacia los compañeros y rivales. "Los valores son fundamentales en el enfoque del club y se busca inculcar una mentalidad positiva que les permita enfrentar los desafíos que la vida y el fútbol les presenten", subrayan desde la entidad.El trabajo arduo y dedicado de los entrenadores y directivos del Club Deportivo Apedem ha llevado a que algunos de sus futbolistas se conviertan en piezas codiciadas para los principales clubes de la provincia. Tanto el Córdoba Club de Fútbol como el Séneca Club de Fútbol han sido beneficiados por la cantera de talentos que el Apedem ha brindado a lo largo de los años.Con todo, no debe perderse de vista que, detrás de cada éxito del Club Deportivo Apedem, se encuentra el compromiso de un equipo humano entregado a la causa de formar personas de bien y futbolistas excepcionales. Porque los entrenadores no solo se centran en el aspecto deportivo, sino que dedican tiempo y esfuerzo para conocer a sus jugadores, entender sus inquietudes y guiarlos en su camino hacia el éxito.Coincidiendo con sus tres primeras décadas de existencia, el legado del Club Deportivo Apedem seguirá trascendiendo generaciones, forjando no solo grandes futbolistas, sino también personas íntegras y comprometidas con su entorno. Y en un mundo donde los valores, a menudo, se ven relegados, la labor de esta entidad deportiva se proyecta como un faro de esperanza para el futuro del fútbol y de la sociedad montillana.