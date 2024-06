El Hospital de Montilla acoge mañana una nueva concentración en defensa de la sanidad pública

Charla en el Centro Cultural "Antonio Carpio"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PSOE (ARCHIVO)

El Hospital de Montilla acogerá mañana miércoles, a partir de las 8.10 de la mañana, una nueva concentración en defensa de la sanidad pública. Así lo anunció ayer el Sindicato de Técnicos de Enfermería , que avanzó que la nueva protesta en el centro sanitario de La Retamosa obedece a la "preocupante situación" del sistema público de salud, debido a la "falta de personal" y al rechazo por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) al Plan Vacacional.A su vez, durante la movilización –para la que están convocados tanto profesionales sanitarios como pacientes y usuarios del Hospital Comarcal de Montilla– se hará hincapié en la "falta de contratación" de especialistas que, a juicio del sindicato, está llevando al aumento paulatino de las listas de espera, toda vez que está "mermando la calidad asistencial".La convocatoria de esta nueva concentración llega tan solo unos días después del comunicado que hizo público la Junta de Personal del Área Sanitaria de la Campiña para "contrarrestar la imagen de compromiso con la sanidad pública que se intenta proyectar" desde el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, toda vez que instó al Partido Popular (PP) a "apostar por una sanidad pública de calidad, accesible y equitativa para todos los andaluces"."Si bien celebramos cualquier iniciativa que busque mejorar la infraestructura sanitaria, como las obras de ampliación y reforma del Hospital de Montilla –a nuestro juicio, totalmente insuficiente–, desde la Junta de Personal queremos recordar que este centro sanitario presenta la ratio de camas por cada 1.000 habitantes más baja de España", sostiene este órgano de representación que se constituyó a finales del pasado mes de abril Así, mientras el centro de La Retamosa ofrece 1,2 camas por cada 1.000 habitantes, la media andaluza se sitúa en 1,8 unidades y, la media nacional, en 2,4. Pese a ello, la ampliación que está desarrollando la empresa Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) por un importe superior a los 4 millones de euros no contempla el incremento del número de camas."El centro aún no está catalogado como hospital comarcal de Nivel III, como sí ocurre con el Hospital de Andújar, ni se ha catalogado como centro de difícil cobertura, lo que facilitaría la contratación de profesionales", sostiene la Junta de Personal, que también recuerda el "lamentable estado" en el que, a su juicio, se encuentra el Hospital de Puente Genil, donde "ha cesado la actividad en quirófano y pende de un hilo la atención hospitalaria".En relación a la reducción de contrataciones, la Junta de Personal ha denunciando que "en Andalucía se ha contratado un 60 por ciento menos de profesionales en comparación con periodos anteriores", lo que, a juicio de este órgano de representación –formado por ocho representantes del Sindicato de Enfermería SATSE; cuatro del Sindicato Médico Andaluz (SMA); otros cuatro de Comisiones Obreras (CCOO); tres de la Unión General de Trabajadores (UGT); dos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF); y otros dos del Sindicato de Técnicos Sanitarios (FTPS)– "afecta directamente la calidad de la atención sanitaria que se puede ofrecer a la ciudadanía".De igual modo, por medio de un comunicado han denunciado que la bolsa de contratación no se ha actualizado desde 2021, "lo que impide que muchos profesionales cualificados puedan acceder a puestos de trabajo, afectando negativamente a la dotación de personal en nuestros centros sanitarios".A su vez, la Junta de Personal ha aludido a los retrasos en la carrera profesional. "La correspondiente al año 2023 aún no ha sido abonada a los trabajadores sanitarios", aseguran los representantes sindicales, quienes alertan del "descontento generalizado" y de la "desmotivación entre el personal".Para la Junta de Personal del Área Sanitaria de la Campiña, las políticas del PP, "además de poner en un serio riesgo la sostenibilidad y la calidad de la sanidad pública", están propiciando la "desmotivación" del personal sanitario. "La falta de reconocimiento y de desarrollo profesional, sumada a la precariedad laboral, desmotiva a los profesionales sanitarios, lo que puede llevar a una disminución en la calidad de la atención", aseguran.Por otro lado, el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" acogerá este miércoles, 19 de junio, a partir de las 20.00 de la tarde, una charla informativa promovida por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, que contará con las intervenciones de Sebastián Martín Recio, médico y portavoz de la Marea Blanca de Sevilla, además de alcalde de Carmona entre 1995 y 2007 y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).De igual modo, la actividad contará con la participación de Estefanía Olivares Luque, delegada del Sindicato de Enfermería SATSE en el Hospital de Montilla, y José Antonio Bellido Gómez, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla.