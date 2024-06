Aureliano Sáinz | Calexico

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ

En cierta ocasión que estuve en Madrid, y encontrándome en la sección de discos de un gran centro comercial, escuchaba una música que me era familiar. Me detuve un momento a pensar de qué tema se trataba. Tras un rato reproduciendo los sonidos en mi interior, me vino a la mente, canción emblemática del grupo estadounidense Love y que tanto éxito tuvo en la década de los sesenta.Detrás de la caja de pagar había una pequeña pantalla en la que parecía el grupo que realizaba una versión de este tema y que respetaba bastante al original. Me acerqué, y a la chica que se encontraba en el mostrador le pregunté cuál era el nombre del grupo.“Se trata de Calexico”, me dijo. “¿Y en qué disco del se encuentra este tema?”, volví a preguntarle. Tras indicarme el título, me acerqué a la estantería en la que se encontraba y compré el cedé que contenía la canción original de Love, grupo de corta vida, pero de gran impacto en quienes seguían la música de la denominada psicodelia.A partir de entonces seguí fielmente la trayectoria que marcaba la banda que lideraban Joey Burns y John Convertino, pues no solo eran los sonidos hispanos los que siempre aparecían sus canciones, sino que los alternaban con otros temas de corte experimental.Brevemente, y para que se conozca algo de este grupo, tengo que apuntar que sus miembros residen en Tucson, la capital de Arizona, uno de los territorios, junto a Texas, Nuevo México, California, que pertenecían Méjico antes de que Estados Unidos se los arrebatara, tras la guerra del siglo XIX. De ahí que en estos estados se hable en español tanto como el inglés.¿Y por qué traigo ahora a colación el nombre de este grupo? La razón proviene de que en la tertulia que mantenemos en mi Facultad uno de los participantes habló de la actuación que recientemente tuvo AC/DC en Sevilla y que, por cierto, acudió las dos noches en las que actuaba el grupo australiano.“Pues en mi caso”, replico, “la última vez que me desplacé lejos de Córdoba para asistir a un concierto fue a Barcelona, cuando mi hijo Abel me comunicó que Calexico actuaría en la Sala Apolo. Allí acudí con él y un grupo de sus amigos a una actuación que siempre la recordaré, pues interpretaron Crystal Frontier, uno de mis temas favoritos”.“¿Sabes que Calexico viene a Córdoba para actuar el 11 de julio en el Festival de la Guitarra?”, me indica José Manuel, otro de los contertulios. “No, no lo sabía, porque no aparece en el cartel que anuncia las actuaciones y que suelo ver por las mañanas temprano cuando hago las caminatas por el paseo del Vial Norte antes de venir a la Facultad”, le respondo.Al momento, miramos en el móvil para ratificar la actuación de la banda de Tucson. Y, efectivamente, se confirmaba su presencia en Córdoba en ese día. Ni que decir tiene que, rápidamente, fui a comprar las entradas para poder verlo de nuevo en directo. De ningún modo podía perderme la ocasión de disfrutar con este grupo que habiendo publicado en 1997 su primer disco,, sigue con una admirable vena creativa, concretándose consu último trabajo y que vio la luz el año pasado.