Rafael Soto | Un chiste de mal gusto

RAFAEL SOTO

FOTOGRAFÍA: POOL MONCLOA (FERNANDO CALVO)

Pedro Sánchez es un político profesional que ha demostrado no tener escrúpulos ni miramientos éticos. Solo aspira al poder por el poder, sin ningún sentido de Estado o de la vergüenza. Una descripción que se puede aplicar a muchas personas que se dedican a la política en todos los partidos, sin duda. Pero lo que lo hace único es que no trata de esconderlo. Sus «cambios de opinión» son tan conocidos como su capacidad de descargar su responsabilidad en los demás.El último chiste de mal gusto en el momento en que escribimos esta columna es su ataque al «fango» que, según, proviene de la prensa y de los jueces, los dos poderes que todavía no controla del todo. Suena a chiste de mal gusto que un secretario general del Partido Socialista Obrero Español se queje de los ataques de la prensa cuando cuenta con medios oficiosos como los vinculados con el grupo PRISA, con RTVE y no pocas publicaciones de extrema izquierda. Máxime, cuando ningún presidente ha invertido tanto en publicidad institucional como él.Suena a chiste de mal gusto que critique una investigación que se ha publicado en la prensa sobre su mujer cuando su ministra más leal, María Jesús Montero, ha filtrado noticias sobre el entorno de Isabel Díaz Ayuso antes de su publicación en sus medios afines, y tenemos un Tribunal Superior de Madrid que ha aceptado a trámite la denuncia de la pareja de la presidenta contra dos fiscales por revelación de secretos.Suena a chiste de mal gusto que un presidente del Gobierno se queje de desprotección ante los ataques a su honor y a su imagen. Existen mecanismos legales para combatirlos y, sin embargo, mantiene a la Administración de Justicia en una situación agónica de medios y de personal, lo que eterniza los procesos judiciales.Suena a chiste de mal gusto que elataque a la prensa «de derecha y ultraderecha», poniendo al mismo nivel publicaciones serias comocon panfletos digitales como, cuando su Gobierno ha ignorado de manera sistemática las propuestas de las organizaciones profesionales para regular el sector.Lo peor, sin duda, son los forofos irracionales que todavía hoy encuentran excusas baratas para apoyarlo. Se puede ser de izquierdas, defender un ideario de izquierdas y oponerse a un tirano que se dice de izquierdas, aunque no lo sea. En democracia, a veces ganan unos, y en ocasiones otros. Por eso es tan importante respetar las reglas de juego, para evitar estos chistes de mal gusto.Por cierto, disfruten del contenido de esta columna, así como de todas aquellas que ataquen al tirano. Quizá, en un futuro próximo, no sea posible leerlas.