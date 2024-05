Paz Torres rinde homenaje a la maternidad y al vino con una exposición fotográfica en la Cooperativa La Unión

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: PAZ TORRES PINO

. Ese es el título de la nueva exposición que ha promovido la artista montillana Paz Torres Pino y que podrá visitarse en la sede social de la Cooperativa Agrícola La Unión a partir de mañana, y hasta el próximo 31 de julio, en horario de 10.00 a 13.30 de la tarde, de lunes a sábados.La inauguración de la muestra, que tendrá lugar mañana sábado, a las 20.00 de la tarde, correrá a cargo del químico montillano Miguel Aguilar Urbano , catedrático de Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba (UCO), colaborador dey autor de las obrasLa muestra fotográfica de Paz Torres pretende rendir tributo a los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, a través de instantáneas que captan la belleza del paisaje vitícola de la comarca, así como de oficios tradicionales vinculados a este sector, como la tonelería o la labor artesana en las paseras."En mi fotografía, más que a la vida, canto al flujo transformador, siendo la muerte inseparable compañera de la energía invisible que mueve al Universo y la única certeza con la que contamos", avanza Paz Torres, en declaraciones a Montilla Digital En, Paz Torres desea "gritar al comienzo de todo, a la maternidad, como alegoría de ese flujo eterno que transforma el amor en carne, que crece en lo más profundo de nuestras entrañas y, como por arte de magia, nace un nuevo ser, distinto de los padres que lo concibieron, pero que conserva la esencia de sus progenitores, exactamente igual que sucede con el vino, desde esas raíces que horadaron la tierra, el barril que lo incuba amorosamente, hasta el caldo de oro que ofrece luz y calor"."La maternidad y el vino, no se me ocurre nada tan sencillo y, a la vez, tan poético y realista", reconoce la artista montillana, para quien el mundo del vino, pese a ser un terreno "tan conocido para el hombre", también necesita la mirada de la mujer."Ser mujer no sólo es una cuestión biológica sino una predisposición a percibir y sentir de manera diferente, que no mejor o peor. La búsqueda de un equilibrio en el caos, la sensibilidad por lo pequeño, lo terrenal, la permanencia. Una apuesta por construir espacios en los que todos estemos a gusto. Abrazar lo colectivo", destaca Paz Torres.Para la artífice de, "crear vida es crear amor y, éste, debiera ser el motor que impulse a la sociedad a ser más decente". No obstante, reconoce que "nuestra mirada es diferente porque hemos aprendido, y sentido, lo que es mirar la cara de un bebé, el inicio de todo, y también hemos sabido llorar la muerte cuando ha correspondido".Colaboradora de multitud de programas para Canal Córdoba y Montilla Televisión, Paz Torres se define como "artista multidisciplinar con alma de cantante" que, además, es "fotógrafa por necesidad vital y poeta por intuición". Gracias a ello, consigue unir en sus trabajos audiovisuales todas las facetas que forman su “espíritu indomable”. Su pasión por la fotografía la llevó a exponer su esencia en Montilla, en Lucena, en Antequera, en Montemayor , en Iznájar o en Doña Mencía pero, además, ha desarrollado campañas publicitarias en el campo del vino y de las maderas nobles.Además de realizar campañas promocionales para el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla o para el Ayuntamiento de Antequera, la artista montillana ha dedicado vídeos, con poemas y fotografías propias, a personajes ilustres de Montilla, como el pintor José Santiago Garnelo o el escritor y periodista Antonio López Hidalgo