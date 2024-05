Nuria López analiza en Montilla los nuevos retos del mundo del trabajo y de los derechos sociolaborales

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: IZQUIERDA UNIDA

El salón de actos de la Casa del Inca acogió ayer tarde la conferencia, a cargo de Nuria López Marín, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía . La actividad, que se desarrolló en el marco de las Jornadas Primero de Mayo organizadas por Izquierda Unida (IU), reunió a un gran número de personas que quisieron compartir las reflexiones de la máxima responsable del sindicato de clase en Andalucía.Presentada por María Luisa Rodas, concejala de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Nuria López defendió la necesidad de que "organizaciones de izquierdas pongan en valor el mundo del trabajo y qué mejor que el día de referencia que tiene la clase trabajadora", en alusión al Primero de Mayo, cuando una manifestación reclamó en la localidad mejores salarios y una reducción de la jornada laboral La máxima responsable de CCOO en Andalucía defendió "la importancia que tiene el mundo del trabajo", tal y como se demostró durante la pandemia del covid-19. "Cuando los trabajadores nos paramos, el mundo se para, pero también somos capaces de reactivarlo y de ponerlo en marcha", rememoró.Tras repasar todas las vicisitudes a las que se ha enfrentado la clase trabajadores en los últimos tres lustros, Nuria López hizo hincapié en que "con un Gobierno de coalición progresista hemos sido capaces de dar pasos importantes para mejorar cosas tan básicas como tener un contrato estable", desechando otras opciones como el contrato por obra y servicio."Hemos conseguido subir el Salario Mínimo Interprofesional de 700 a 1.134 euros, que se dice pronto, una medida que, lo mismo, en la casa de Patricia Botín no ayuda pero que en las casas obreras, normales y corrientes, es fundamental", añadió la dirigente sindical, quien puso también en valor la "recuperación de la negociación colectiva" como instrumento para propiciar las subidas salariales, la mejora de las condiciones de trabajo y la revalorización de las pensiones.Durante su conferencia, Nuria López mostró su preocupación por la alta tasa de paro juvenil y por la situación en la que se encuentran los servicios públicos en España, con especial atención a la educación y a la sanidad pública en Andalucía."Vivimos una situación peculiar porque al frente de la Junta de Andalucía tenemos un gobierno de derechas en mayoría absoluta que está deteriorando los servicios públicos para ponerlo en bandeja al mercado, para sacar caja y para vendérselo a las empresas privadas, haciendo negocio con lo más básico que tenemos los trabajadores, que es nuestra salud", resaltó la secretaria general de CCOO.En presencia de integrantes de la Plataforma por la Defensa del Hospital de Montilla y la Sanidad Pública –que se constituyó el pasado 17 de octubre en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" –, Nuria López denunció que la sanidad pública –que calificó como "la joya de la corona" del Estado del bienestar– se está "deteriorando a pasos agigantados" y censuró el "déficit importante" en la tasa de reposición de profesionales médicos."No es que no haya médicos, es que las condiciones son pésimas y prefieren irse a otras comunidades autónomas porque los contratos que se ofrecen en Andalucía son míseros", apuntó la dirigente sindical, quien alertó también de que "el sistema de la dependencia se está cayendo" y que "cada vez las personas mayores tardan más en tener reconocida su prestación y, cuando se la reconocen, tardan más en tener el servicio a su disposición".Con respecto a la situación de la educación, Nuria López recordó que "están cerrándose aulas en Andalucía, donde la ratio no es la adecuada para dispensar una atención personalizada a nuestros hijos", algo que, a su juicio, "va a repercutir en el futuro y tengan que buscar un trabajo".