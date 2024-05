La manifestación del Primero de Mayo reclama en Montilla mejores salarios y una reducción de la jornada laboral

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Decenas de personas han salido hoy a las calles de Montilla para participar en la manifestación con motivo del Primero de Mayo, que ha arrancado a las 12.00 del mediodía desde la Plaza de la Rosa para recorrer la calle Corredera, la Puerta de Aguilar y la Avenida de Andalucía, hasta la histórica sede de Comisiones Obreras (CCOO), que permanece clausurada desde primeros del pasado año a causa de las graves patologías que presentan las instalaciones.Bajo el lema, la concentración ha contado con la participación de la demarcación local de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y de la Plataforma por la Defensa del Hospital de Montilla y la Sanidad Pública, que se constituyó el pasado 17 de octubre en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" A su vez, la marcha ha contado con la presencia de varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla –como los tenientes de alcalde Manuel Carmona y Valeriano Rosales– y de las concejalas de Izquierda Unida (IU) Rosa Rodríguez y María Luisa Rodas, junto a militantes de la Agrupación Socialista, de IU y del Partido Comunista de Andalucía (PCA), además de integrantes de la Asamblea Feminista de Montilla.Por otro lado, la capital cordobesa ha acogido hoy el acto central de UGT y CCOO en Andalucía, con la presencia de los secretarios generales de ambas formaciones, que han encabezado una manifestación que ha partido a las 11.00 de la mañana desde la Glorieta de la Cruz Roja, con el lemaLa secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha destacado que “en Córdoba estamos todavía muy lejos de conseguir el pleno empleo pero eso no significa que no se haya avanzado. Desde que se aprobó la reforma laboral, hemos conseguido que las cifras de empleo hayan mejorado, pero tenemos más de 60.000 personas desempleadas, es decir, que nos queda mucho por hacer pero podemos seguir avanzando con el diálogo social, gracias al cual hemos logrado subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 54 por ciento, algo que era impensable”.El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, argumentó que “todos los Primeros de Mayo son importantes, pero lo que está claro es que la lucha de la clase trabajadora sí que da fruto, algo que estamos comprobando en medidas como la subida del SMI, un 54 por ciento desde 2018, algo que nadie hubiese regalado si no llega a ser por las reivindicaciones de la clase trabajadora en la calle”.Sin embargo, Palomares hizo alusión a que la merma del poder adquisitivo que se ha experimentado por la subida de los precios “ha dejado anulado esas subidas salariales, por lo que este Primero de Mayo seguimos teniendo la reivindicación de que se aumenten los salarios y el SMI que, lejos de lo que decían algunos agoreros, lo que ha propiciado es la creación de más empleos”.En este sentido, Borrego reclamó “el reparto de los márgenes empresariales. No puede ser que los beneficios empresariales cada vez suban más y, sin embargo, la clase trabajadora no vea reflejada esa mejora en sus salarios”, pero también advirtió que “tenemos que prepararnos para el empleo del futuro, que es una realidad. La digitalización y la aplicación de la IA deben servir para hacer más productivas las empresas, trabajar menos tiempo y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores”.Palomares hizo hincapié en las subidas de precio de los carburantes, alimentos e hipotecas e insistió en “la necesidad de subir los salarios, más aún cuando se ha demostrado que hacerlo aumenta el consumo y redunda en una mayor creación de empleo”.Del mismo modo, el secretario de UGT insistió en la necesidad de una rebaja de la jornada laboral “no sólo porque ayuda a conciliar, sino porque creemos que puede generar más creación de empleo y, de hecho, allí donde se ha aplicado esta rebaja se ha demostrado que la productividad ha sido mayor, como es el caso de una empresa de Jaén”. Palomares señaló que todo esto demuestra que las reivindicaciones “repercuten en un crecimiento de la economía, del empleo y de la productividad, lo que evidencia que no estamos tan lejanos de la realidad”.La secretaria general de CCOO recordó que “el pleno empleo requiere mejorar el marco legislativo. La reducción legal de la jornada de trabajo así como la mejora de la regulación de la contratación a tiempo parcial y la regulación del despido son cuestiones fundamentales como el cumplimiento del Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía, que no se ha cumplido en su totalidad, sobre todo en el tema de la siniestralidad, en la sanidad la dependencia y el empleo juvenil, que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Es urgente que se ponga en marcha ese Plan Urgente de Empleo Juvenil, valga la redundancia, porque el paro juvenil en Córdoba alcanza al 40,24 por ciento”.Por otro lado, el secretario general de UGT Córdoba mostró otra de las reivindicaciones centrándola en la necesidad de creación de empleo para los jóvenes que, aseguró, “su acceso a la vivienda se ha convertido en un imposible, por lo que es necesario pedir que se instrumentalicen mecanismos para facilitar el acceso de estos jóvenes a una vivienda digna, puedan tener una vida plena y puedan llegar a conformar una familia”.Del mismo modo, señaló la necesidad de aumentar las cuotas de igualdad e hizo alusión a la brecha salarial, “que sigue existiendo y la igualdad real no ha llegado aún, así como los indicadores de violencia de género, que siguen siendo altos y que esta fecha es una buena ocasión para recordarlo y combatirlo”.Por otro lado, Palomares planteó la necesidad de visualizar la lucha contra la siniestralidad laboral, sobre lo que indicó que “aunque en Córdoba, en lo que va de año, llevamos dos muertes y a algunos pueda parecerle poco, a nosotros una sola ya nos indica un absoluto fracaso”.El deterioro de los servicios públicos es otra de las cuestiones prioritarias para ambos sindicatos en este Primero de Mayo. “El Gobierno andaluz desde que entró ha ido denostando cada vez más los servicios públicos. Vemos la progresiva privatización de la educación con el cierre de aulas en los centros públicos y el aumento de aulas en los privados y concertados; la sanidad sufre los estragos de la falta de personal con listas de espera cada vez más abultadas y una externalización de los servicios hacia la privada, estamos hablando de 734 millones de euros de dinero público desviado a la privada; la dependencia no está mejor, con más de 500 días de espera para ser valorados cuando debería resolverse en un máximo de 180 días”, dijo la responsable de CCOO.Finalmente, el secretario general de UGT señaló que este Primero de Mayo es un buen momento “para reivindicar las buenas relaciones que tienen que tener las instituciones públicas entre sí, para reivindicar el respeto al que piensa distinto, porque el hecho de pensar diferente enriquece a la sociedad, también por la dignificación de la política y apartarnos de ese camino de desafección, para que se penalice la mentira y el bulo sobre la verdad, por una sociedad que está cada día más polarizada e intransigente e incluso con actitudes y acciones violentas, para reivindicar un modelo de país más tolerante y respetuoso”.