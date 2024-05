La promoción 1976/1981 del Colegio Virgen de las Viñas rinde homenaje a Valeriano Rosales

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El antiguo Colegio Virgen de las Viñas, que actualmente acoge la sede de la Casa Joven de la Fundación Social Universal (FSU) , en la confluencia de la Avenida Antonio y Miguel Navarro con la calle Virgen de las Viñas, sirvió ayer de escenario para un emotivo homenaje al maestro baenense Valeriano Rosales Rabadán, que durante buena parte de su vida pudo hacer realidad su vocación por la docencia en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Francisco Solano.Nacido en Baena el 14 de septiembre de 1941, Valeriano Rosales está casado con Mercedes Esteo Ortiz y es padre de cuatro hijos, además de abuelo de nueve nietos. Desde muy joven mostró un enorme interés por la enseñanza e inició su carrera como profesor en las localidades subbéticas de Luque y Cabra, para terminar recalando finalmente en Montilla, donde formó su familia y desarrolló la mayor parte de su etapa profesional hasta su jubilación hace ahora 22 años.En Montilla, además de haber impartido clase en el Colegio Salesiano "San Francisco Solano", formó parte del claustro de profesores de las Microescuelas del Juego Pelotas –hoy sede de Cruz Roja Española – y de la Barriada de El Gran Capitán, en un edificio construido en 1958 por la Diputación de Córdoba, gracias a la cesión de unos terrenos por parte de Dolores Requena Cordón, que recibiría por este motivo el título de Hija Adoptiva de Montilla.Hasta su jubilación en 2002, Valeriano Rosales llegó a pasar por todos los edificios que conformaron el Colegio San Francisco Solano, hasta su unificación en las actuales instalaciones de la calle Giner de los Ríos en el curso 1988/1989. Así, pudo impartir clase en el popular edificio de La Silera –donde también ejerció la docencia el desaparecido Julio Anguita –, en el Colegio Virgen de las Viñas y en la calle Fuente Álamo –que actualmente alberga el Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas"–, para terminar su trayectoria docente en el "Colegio Nuevo", como popularmente se empezó a llamar al edificio actual.Su pasión por la enseñanza fue siempre tan notable que se la pudo inculcar a dos de sus cuatro hijos –Merva y Valeriano–, que decidieron seguir sus pasos como docentes, mientras que sus dos hijas mayores –Rosa María y Mariló– trabajan como funcionarias de la Diputación y del Ayuntamiento de Córdoba.Una pasión por la docencia que ayer reconocieron los alumnos y alumnas de la promoción 1976/1981, que se reunieron en el que fue su colegio para rendir tributo a un docente que les marcó para siempre. "Hemos oído muchas veces que hay personas que nos marcan para toda la vida, pero no siempre lo terminamos de creer. Sin embargo, pasan años y el ejemplo de nuestro querido maestro sigue adelante en nuestras vidas", detallaron los promotores del homenaje en una carta abierta a la que dieron lectura durante el acto."No es fácil, y menos en aquella época tan autoritaria, encontrar a alguien tan vocacional, que amaba su profesión", reconocieron los alumnos y alumnas de Don Valeriano, del que destacaron "su pasión por enseñar, su paciencia infinita y su capacidad para motivarnos"."¿Quién no recuerda esos cálculos mentales, esas lecturas compartidas por toda la clase? Han dejado una huella imborrable en nuestras vidas, ya que iban más allá de una lección o un número en las notas: Don Valeriano se preocupaba –y se sigue preocupando– de cómo estábamos", rememoraron.El homenaje, promovido por Rafael Polonio Cruz, implicó a toda la promoción 1976/1981 del Colegio Virgen de las Viñas, que estuvo formada por María José Aguilera Montoro; Rafi Baños Jiménez; José Antonio Bautista Morales; José Belllido Raya; María Victoria Boyero Casado; Marisa Cabello Luque; Olga Castro Gallegos; Manuel Comino Ramírez y Julia María Delgado Pérez.A su vez, también recibieron clases de Don Valeriano los alumnos Francisco Díaz Polonio; Pepi Espejo García; Mari Ángeles García Jiménez; Francisco García Tejada; José Gómez Baena; Manuel Gómez Castro; Loli Gómez Feria; Ismael Gutiérrez Ruiz; María Teresa Heredia Córdoba; Francisca Hidalgo Pedraza; Francisco Solano Hidalgo Sánchez; Antoñi Jurado Barranco y Sole López Lara.La promoción 1976/1981 del Colegio Virgen de las Viñas se completaba con Rosa Lara Soria; Manuel Luque Rey; Paqui Molina Pérez; Juan Antonio Núñez Sánchez; Juan Jesús Pérez Castro; Florencio Polonio Cordoba; Rafael Polonio Cruz; José Manuel Polonio León; Rosa María Ponferrada Jiménez; Mari Carmen Robles Ramírez; Juan de Ávila Rueda Vera; Francisco Urbano Carrasco y, por último, el desaparecido Rafael Márquez Fernández, al que sus compañeros de clase brindaron un emocionado recuerdo."Don Valeriano era consciente de cada uno de nosotros, en las diferentes materias, y buscaba una salida para consolarnos, ayudarnos y darnos ánimos. Nos acompañó en una etapa de nuestro crecimiento muy importante y plantó en nosotros unas semillas que han ido forjando las personas en que nos hemos convertido", continuaba la carta abierta a la que dieron lectura en la escalinata de acceso a la escuela y que finalizaba con un agradecimiento por su dedicación, por su paciencia y por su compromiso con la educación.Tras la lectura de esta carta abierta, tomó la palabra el homenajeado, Valeriano Rosales, quien no pudo ocultar su emoción y su sorpresa por este acto al que asistió acompañado de toda su familia y que sirvió para volver a unir lazos con una "generación irrepetible".