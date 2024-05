Comienzan las prospecciones con georradar en la fosa común del cementerio municipal

Más de seis años de camino

Lugar de Memoria Histórica

Vestigios franquistas en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: IZQUIERDA UNIDA / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La fosa común del Cementerio Municipal de San Francisco Solano recobra actualidad. Durante la jornada de ayer, un técnico de georradar inició las primeras prospecciones en el subsuelo del camposanto montillano para tratar de determinar las dimensiones exactas de este enclave que, según diversos estudios, podría albergar los restos de hasta 70 personas.En declaraciones a, el concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, Francisco Javier Córdoba, explicó que los estudios que se iniciaron ayer tratan de determinar, en primer lugar, las dimensiones exactas de la fosa común, "ya que, según los planos de construcción del cementerio municipal, ocupaba una superficie mayor".A mediados del año 2021, la Junta de Andalucía aprobó el desarrollo del proyecto de prospección, exhumación y análisis de los restos que se encuentran en la fosa común y en otro punto del camposanto. Una actuación para la que la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), concedió una ayuda de 10.000 euros al Ayuntamiento de Montilla.El proyecto, desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) a iniciativa del propio Francisco Javier Córdoba, plantea la prospección, localización, exhumación y estudio antropológico de los restos de la fosa común situada en el cementerio de Montilla donde, según las estimaciones de varios especialistas, podrían localizarse los restos de 70 personas procedentes de los municipios de Montilla, Fernán Núñez, Castro del Río, Doña Mencía, Nueva Carteya y Santa Cruz.Junto a esta intervención en la fosa común, el proyecto permitirá también acometer el estudio antropológico de los restos de los 13 funcionarios que fueron asesinados en los primeros días del golpe de estado de 1936 y que, si bien fueron enterrados en un pasillo del recinto, "con la llegada de la democracia las autoridades permitieron a las viudas sacar los restos de ese lugar".No obstante, como detalló Francisco Javier Córdoba, "los restos recuperados no fueron tratados individualmente y es muy probable que aparezcan mezclados, por lo que la intervención en este osario sería de carácter eminentemente antropológico".Según los estudios iniciales, el proyecto requeriría una partida de unos 18.000 euros para las labores de localización, exhumación y análisis, sin incluir los costes de la maquinaria necesaria para el movimiento de tierra o la restitución posterior del espacio. "El objetivo de esta primera fase es determinar en qué lugar y a qué profundidad se encuentran los restos para determinar si es viable poder llegar a recuperar esos cuerpos", añadió el edil de IU, quien no obstante precisó que ya existe un estudio técnico que responde a estas premisas.Desde que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía diera el visto bueno en el año 2018 a la puesta en marcha de los trabajos de localización, delimitación, exhumación, estudio e identificación de los restos que se encuentran en la fosa común del cementerio de Montilla, cerca de una veintena de familias de la Campiña Cordobesa han donado sus muestras de ADN para desarrollar este proceso.Fue a raíz de la desclasificación de la documentación del Ejército realizada en 2011 por la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, cuando Francisco Javier Córdoba decidió retomar el trabajo realizado por su tío segundo para localizar los restos de su padre, Antonio Córdoba Gálvez, que hasta entonces, se pensaba que estaban en otra de las fosas comunes existentes en el cementerio municipal de Montilla.Sin embargo, gracias al acta del Consejo de Guerra al que fue sometido su antepasado y otros cuatro compañeros en noviembre de 1939, se pudo localizar con exactitud la ubicación de la fosa común en la que fue enterrado tras ser fusilado por un supuesto delito de adhesión a la rebelión.Precisamente, gracias a la exactitud de la documentación aportada, la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía autorizó los trabajos de localización, delimitación y exhumación, así como al posterior estudio antropológico y, en su caso, a la identificación genética de los restos que se encuentren en la fosa común, donde se encuentran vecinos de varias localidades de la Campiña Cordobesa.A finales del mes de abril de 2016, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla propuso declarar la fosa común del cementerio municipal como “Lugar de Memoria Histórica de Andalucía” , al amparo del Decreto 264/2011 de 2 de agosto que crea y regula esta figura conmemorativa.La declaración de un enclave como “Lugar de Memoria Histórica de Andalucía” conlleva el recordatorio y el reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer sus derechos fundamentales, por defender las libertades y la democracia.Además de inscribirse en un catálogo público, los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía deben ser señalizados “como instrumento para el conocimiento, consulta y divulgación de los mismos”. En la actualidad, y en el conjunto de la comunidad autónoma, han sido declarados como tales medio centenar de lugares de Memoria Histórica de Andalucía, todos ellos vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura del general Franco.En el caso concreto de Montilla, la fosa común se sitúa en el interior del camposanto, donde se encuentra delimitada y señalada por una placa que contiene cuatro versos del poema, de Federico García Lorca: “Porque te has muerto para siempre / como todos los muertos de la Tierra / como todos los muertos que se olvidan / en un montón de perros apagados”.A su vez, en otro lugar del cementerio existe un monolito en homenaje a las víctimas, donde se exhibe una placa con los nombres de algunos de los represaliados montillanos que se cree que fueron inhumados en la fosa común, según los libros de enterramientos del Ayuntamiento y los libros de defunciones del Registro Civil.A juicio de la Junta de Andalucía, de las 121 víctimas que se cobró la Guerra Civil en la localidad, 65 perdieron la vida en el término municipal de Montilla, aunque sólo doce están enterradas en el cementerio municipal de San Francisco Solano. A su vez, 28 víctimas murieron en los distintos frentes de combate del país y otras 25 en poblaciones próximas a Montilla.“Con los datos del Registro de la localidad y de los municipios vecinos, en principio el balance en la fosa sería de 16 victimas, una cifra muy escasa en relación a las víctimas que fallecieron en la localidad”, sostuvo la Junta de Andalucía en su Mapa de Fosas de las Víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra en Andalucía.Pese a que el Ayuntamiento de Montilla retiró en enero del 2014 la placa en memoria de los combatientes del Bando Nacional fallecidos durante la Guerra Civil que lucía la cruz del Llanete de San Agustín –adelantándose así a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática–, el callejero municipal todavía mantiene algunos vestigios que podrían ser objeto de revisión por parte del Consistorio, así como algunas placas en viviendas de Protección Oficial construidas durante el régimen de Franco, en las que se aprecia el característico yugo con las flechas.Tal y como recoge el historiador Arcángel Bedmar en su obra, el 12 de septiembre de 1936, la comisión gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento de la localidad tras el golpe militar encabezado por el general Franco aprobó una “amplia remodelación del callejero”, que llevó a rotular algunas vías con el nombre de potencias fascistas como Alemania, Portugal e Italia. De ellas se mantiene en la actualidad la avenida de Italia, que conecta la avenida de Boucau con la del Marqués de la Vega de Armijo y que desemboca en la estación de ferrocarril.De igual modo, se mantiene el nombre de la plaza de Ángel Sisternes, que da acceso a la Casa de las Aguas, y que está dedicada a Ángel Sisternes Moreno (Madrid, 29 de abril de 1863 – Montilla, 29 de noviembre de 1936) un teniente coronel del Ejército, vicepresidente del Sindicato Obrero Católico, que fue designado alcalde de Montilla el 25 de octubre de 1936, cargo que mantuvo 35 días, hasta su fallecimiento a causa de una pulmoníaSegún sostiene el Artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, “se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura”.A su vez, el apartado segundo de dicho artículo establece que “serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos” y recuerda, en su epígrafe tercero, que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”.