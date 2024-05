La Agrupación de Cofradías condena los actos vandálicos contra la Fiesta de la Cruz

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Agrupación de Cofradías de Montilla ha condenado los actos vandálicos contra la Fiesta de la Cruz que se registraron en la madrugada del pasado domingo y que, como avanzó en primicia Montilla Digital , provocaron daños en varias cruces ubicadas en distintos puntos de la Barriada de la Cruz, como las calles San Sebastián, Alamillos, Juan Colín o Agustín Gómez "El Lucero", donde el incendio de los exornos florales y de la Cruz de Mayo ubicada junto a la esquina con la calle Mariana Pineda llegó a afectar la fachada de una vivienda.A través de un comunicado, la entidad que aglutina a las hermandades pasionistas de la localidad censura los "lamentables acontecimientos" acaecidos en diferentes puntos del Barrio de la Cruz y que, a juicio de la Agrupación de Cofradías, "atentan contra los sentimientos religiosos de los cristianos montillanos"."La Fiesta de la Cruz es una tradición que une a todos los ciudadanos de Montilla y, en torno a ella, disfrutan de unos momentos agradables con las familias, los amigos o con los propios vecinos, que tanto se implican en esta celebración y amablemente nos abren las puertas de sus casas de par en par", destaca el comunicado de la Agrupación de Cofradías.Para la organización que preside José Antonio Trapero, "es muy triste ver quemada y tirada en plena calle la Cruz, que tanto representa para todos, como la señal del cristiano y el recordatorio permanente de que por ella vino la salvación del mundo".En ese sentido, desde la Agrupación de Cofradías insisten en que "no hay ningún motivo que pueda justificar la comisión de estos actos vandálicos que confunden la diversión con el libertinaje" y sostienen que "no todo se puede permitir en nuestra sociedad". A juicio de la entidad, "estamos llegando a confundir nuestras fiestas y tradiciones con actos de abuso que faltan al respeto y bienestar de la ciudadanía".Junto con el incendio de varias cruces y múltiples destrozos en numerosos enclaves de la barriada, los vándalos arrancaron los adornos de viviendas particulares, algunos de los cuales aparecieron dispersos por varios puntos del casco urbano, como el monumento en homenaje a Don Diego de Alvear y Ponce de León, a las puertas del Ayuntamiento, que exhibía una hoja de palmera que había sido sustraída de una fachada de la calle San Sebastián."Esta Agrupación no pretende enjuiciar a nadie, ni solicitar medidas contundentes contra nadie", añade el comunicado, a la par que se pregunta "qué sociedad estamos construyendo que genera estas conductas". En ese sentido, la organización subraya que "corresponde a las instituciones públicas, a las asociaciones, a las hermandades, a las propias familias y a la ciudadanía en general dar una respuesta".Por último, la Agrupación de Cofradías ha querido manifestar su "cariño y muestras de ánimo" para todos los vecinos del Barrio de la Cruz, "se hayan visto afectados o no" y, en especial, para la Asociación de Vecinos “La Silera” que, año tras año, "de manera altruista y con mucho trabajo", se vuelca para que "esta fiesta tan arraigada en la fe y cultura de nuestro pueblo no desaparezca".Tal y como informó, tras la llamada de alerta por parte de varios vecinos, efectivos de Policía Local se personaron en el Barrio de la Cruz e identificaron a una persona "cuya participación en estos hechos denunciados se investiga a partir de ahora". Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el curso de esta investigación.