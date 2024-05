Carmen Giménez Alvear | Montilla y los leones del Congreso (II)

A V. la Cruz de 2ª Clase del Mérito Militar.



Al T.G. D. Joaquín Enrile id. Id.



A los capitanes D. Joaquín Sangrán, D Diego Martín Bolaños, D. Augusto Placencia, D. Rafael Halcón, la id. Id. De 1ª clase.



A los Tenientes D. Teodoro Bermúdez, D. José Durán, la misma de 1ª clase.



Al maestro de moldería, D. Prudencio Suárez, se le significa a Estado para la Cruz sencilla de Isabel la Católica".

CARMEN GIMÉNEZ ALVEAR

FOTOGRAFÍAS: J.P. BELLIDO / FUNDACIÓN ALVEAR

Las cartas que la familia Alvear conserva de Francisco Alvear y Ward en relación con la fundición de los leones que custodian la entrada principal del Congreso de los Diputados nos cuentan algunas anécdotas de esta historia que queremos compartir y que iniciamos en la entrega anterior Como avanzamos en la primera parte, en noviembre de 1864 llegaron a Sevilla los moldes de yeso de las esculturas, que luego se pasan a cera y, finalmente, se funden en bronce. Pero el embalaje para el viaje por tren desde Madrid no se hizo correctamente y los moldes de yeso para uno de los leones llegaron muy deteriorados, lo que obligó a rehacerlos en la Real Fabrica de Artillería de Sevilla. Es por ello que el primer león no se fundió hasta el 24 de mayo de 1865, mientras que el segundo se haría el 22 de julio de ese mismo año.Entre una y otra fundición, el 28 de junio de 1865, Francisco Alvear escribía una carta dirigida al director general de Artillería, Cayetano de Urbina y Daoiz, para preguntarle sobre el texto que debía figurar en el pie de las esculturas. Y sorprende que, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto, la única duda girara realmente en torno al texto del cartel o la leyenda que podría leerse en el basamento:[...]".La respuesta de Don Cayetano de Urbina no se hizo esperar y, el 8 de julio de 1865, escribía a Francisco Alvear con una propuesta de texto menos amigable pero que es la que consta en la actualidad:".Como segunda curiosidad queremos compartir la lista de personas que participaron en la fundición de los leones y que fueron reconocidas por su destreza en diferentes oficios relacionados con esta obra, a propuesta de Francisco Alvear. Así se refleja en la carta de 27 de julio de 1865 que, desde Madrid, dirigía Don José de Reyna a Francisco Alvear y Ward:Todas estas condecoraciones se mandarán hacer aquí con las correspondientes dedicatorias y cada una en un bonito estuche se remitirán a V. a su tiempo para su distribución. La propuesta se aprobó en la forma siguiente:Pero además del reconocimiento del personal militar, hay que señalar que Francisco Alvear se ocupó del reconocimiento del trabajo de los civiles involucrados. Y con más mérito si cabe por parte de Reyna, que autorizó este reconocimiento y el premio económico, incluso antes de estar terminados los leones, por si en las elecciones que se avecinaban ya no salía elegido diputado.”.En 1868, tras la muerte de su hermano Tomás, Francisco Alvear pide la excedencia del ejército y vuelve a Montilla a encargarse de los negocios familiares, entre los que destacan las Bodegas Alvear , a las que dio un gran impulso. En 1877 fue elegido senador por Ciudad Real pero no llegó a jurar el cargo.Francisco Alvear y Ward fallece en Madrid el 23 de junio de 1894, ciudad a la que acababa de llegar desde Montilla para recibir a su hija Luisa, monja de la Asunción que regresaba de Filipinas muy enferma, tras fundar una Escuela Normal para maestras en Manila.