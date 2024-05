Auroras boreales: un espectáculo insólito en el cielo de Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El cielo de Montilla ofreció anoche un espectáculo insólito para muchos vecinos de la localidad. Una gran tormenta geomagnética propició a última hora de ayer la observación de auroras boreales en gran parte de España, un fenómeno que tiñó el horizonte y el firmamento de colores insólitos, apreciables a simple vista.La propia Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirmó esta madrugada que "se están observando auroras polares a latitudes muy bajas del hemisferio norte, incluida España", tal y como lo atestiguan multitud de fotografías, algunas de las cuales fueron tomadas en Montilla por aficionados a la Astronomía como José Manuel Urbano Marqués o, su padre, José Urbano Arjona, uno de los fundadores de la Agrupación Astronómica "Mizar" de Montilla."Las auroras boreales han estado presentes en los cielos árticos desde la Prehistoria, pero estas regiones deshabitadas siempre han estado demasiado alejadas de los grandes centros del pensamiento occidental, por lo que se convirtió en uno de los fenómenos naturales más olvidados por los filósofos antiguos", explica Paco Bellido, fundador también de la Agrupación Astronómica "Mizar" y colaborador dea través de la sección El astrolabio Tal y como ha detallado la AEMET, las auroras polares aparecen en las capas superiores de la atmósfera "en forma de arcos, bandas o cortinas", debido a la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra. El propio Paco Bellido, que a través de su perfil de X divulga imágenes e historias sobre Astronomía, recuerda que las auroras boreales son "un fenómeno electromagnético que, aunque es propio de las regiones polares, no es desconocido en latitudes más bajas". De hecho, recuerda que hay constancia en Córdoba de otra aurora que se vio en 1938 Con todo, Paco Bellido resalta que, quizás, la primera crónica detallada de una aurora boreal en castellano sea obra del doctor Reyes de Castro, un médico afincado en Montilla que el 17 de noviembre de 1605 fue testigo de un hecho insólito en Andalucía.Así se detalla en Pronosticación de las grandes señales que aparecieron en el cielo el jueves a las seis de la noche, día de los gloriosos mártires Acisclo y Victoria, patrones de Córdoba, a diez y siete de noviembre de mil y seiscientos y cinco años , un pliego de cordel de ocho páginas publicado en Córdoba, en el que su autor explica que “en la parte diestra del Septentriónse comenzó a mostrar un vapor inflamado con mucha bermejura y rubor y puntas al parecer de llamas, a manera de una columna muy gruesa”.Tras esta peculiar descripción, el doctor Reyes de Castro se aventura a dar una explicación inspirada en Aristóteles, "como si se tratara de una exhalación de la tierra provocada por el Sol y el ambiente frío", en palabras de Paco Bellido, quien recuerda que "aunque en el siglo XVII se produjo un renovado interés por la ciencia que coincidió con un notable aumento de las observaciones de auroras boreales en latitudes medias, esta coincidencia no supuso, sin embargo, un mayor afán por explicar la naturaleza del fenómeno con rigor científico".Y es que según el doctor Reyes de Castro, las auroras boreales son "dañinas para la salud de los seres vivos y presagian sucesos raros y castigos del cielo". Para el autor de El astrolabio, "llama la atención que un hombre de cierta formación mantenga una posición tan supersticiosa frente a este fenómeno natural".Para buscar la causa de la aparición de la aurora boreal sobre el cielo de Montilla, el galeno decidió echar mano de la astrología: “Este jueves tuvo el Sol un ardiente calor por estar el aire notablemente alterado con el ocaso crónicode las Cabrillas y Híades, y del pie siniestro del Orión, y con el ocaso cósmico del corazón del Escorpión".A juicio del doctor Reyes de Castro, "todo fue causa para que hubiese grande copia de exhalaciones a la parte occidental y del norte, y que levantándose en el aire produjesen aquella tal columna y torre inflamada a quien su mismo movimiento encendía e inflamaba, lo cual le dejaba entender así porque la basa y fundamento era blanca y como se iba levantando crecía el color y encendimiento”.Para las personas supersticiosas, la visión de una aurora de color rojo representa la peor de todas las posibles. "Señalan generalmente algún grave suceso que viene o que está ya presente, pocas veces bueno y las más veces malo", relata el galeno afincado en Montilla, que detalla que el fenómeno avistado en la Campiña cordobesa era "de color y figura de la sangre" que, según el mismo Plinio, al que cita en su obra, supone un "espectáculo terrible y el de mayor temor para los hombres”.En efecto, en lade Plinio, las auroras son “llamas de aspecto sangriento que caen sobre la tierra”. Y según Reyes de Castro, fue la aurora la que presagió la aparición de la peste en Constantinopla, la llegada de Mahoma, la aparición de cometas, la muerte de príncipes y “otros graves y lastimosos sucesos”. El pliego, del que se conserva una copia en Estados Unidos, concluye con toda una serie de dolencias físicas que son de esperar en los próximos días por el supuesto efecto pernicioso de las luces aparecidas en el cielo.Al año siguiente, tras el avistamiento de una aurora en Francia, el, considerada la primera revista del país galo, publicaba una impresión menos amenazante. “En marzo y septiembre aparecieron algunos meteoros y signos en el cielo y todos los médicos están de acuerdo en que no traen nada bueno, ni malo”. Para Paco Bellido, supone "un paso más hacia la racionalidad", aunque para demostrar la verdadera causa de las auroras habría que esperar hasta bien entrado el siglo XX.