La firma Arahí y la encuadernadora María Luisa Rodas se adhieren a la Zona de Interés Artesanal de Montilla

Actividades por los Días Europeos de la Artesanía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La firma Arahí Cosmética Natural y la encuadernadora María Luisa Rodas recogieron ayer en Córdoba las placas que las acredita como nuevas integrantes de la Zona de Interés Artesanal (ZIA) de Montilla, un reconocimiento que la localidad obtuvo el 11 de mayo de 2021 gracias la intensa labor de la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla "Solano Salido" y que pone de manifiesto el valor de los productos genuinos que se elaboran en la ciudad.Junto al taller de encuadernación artesanal que regenta María Luisa Rodas Jurado, la ZIA de Montilla se ha visto ampliada de la mano de Arahí Cosmética Natural, una firma que elabora productos de cosmética natural basados, entre otros ingredientes, en el aceite de oliva virgen extra de las almazaras de Montilla.Junto a estas dos nuevas incorporaciones, la ZIA de Montilla cuenta con otros once talleres: cuatro de tonelería (Juan Pino, José Luis Rodríguez, Antonio Romero Arroyo y Tonelería del Sur); dos de forja y herrería (Miguel Bellido Márquez y Antonio Urbano Madrid); uno de hojalatería (Canelonsa); uno de carpintería (Carpinfe); uno de guarnicionería (Joaquín Berral); uno de bisutería (Erreuzeta) y otro de marroquinería (Caprimar).La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, dio ayer el pistoletazo de salida a la celebración, en la provincia de Córdoba, de los Días Europeos de la Artesanía, una iniciativa promovida por la Escuela de Organización Industrial (EOI) que tiene como objetivo acercar al público los secretos del trabajo de todo tipo de oficios artesanos, para difundir su enorme riqueza y singularidad.Desde hoy mismo y hasta el próximo domingo 7 de abril, se desarrollarán en Córdoba más de una veintena de actividades en diversos lugares de la provincia, centrados principalmente en las cinco Zonas de Interés Artesanal: la del casco histórico de la capital y las de Castro del río, La Rambla, Los Pedroches y Montilla.En este sentido, Gálvez, destacó que Córdoba “es la provincia que mayor número de zonas ZIA tiene de toda Andalucía con casi la mitad, cinco de once, lo que demuestra la importancia de este sector en nuestros pueblos”. “Córdoba es también una de las que más talleres aglutina dentro del Registro de Artesanos de Andalucía con 247 inscripciones, 203 artesanos, 39 empresas artesanas y cinco asociaciones”, resaltó.La responsable territorial quiso aprovechar el acto de presentación de actividades para hacer entrega de cuatro placas del distintivoa nuevos talleres inscritos en las Zonas de Interés Artesanal de Montilla y Los Pedroches, así como un distintivo de calidad artesanal al taller de piedra y mármol de Villaralto, regentado por el artesano Manuel Ramírez.La delegada mostró su satisfacción por la incorporación de nuevos talleres a las diferentes zonas ZIA de la provincia, “porque no hay nada más arraigado a los territorios que su artesanía. Tengo el convencimiento que la artesanía tiene futuro en nuestra provincia, ya que además de las placas que entregamos hoy están pendiente de aprobarse otras cinco nuevas, cuatro en la Zona de Castro del Río y una en Montilla”, añadió.Con esta marca promocional, creada en 2021, se pretende dotar la artesanía andaluza de una imagen única que permita su divulgación y reconocimiento por las personas consumidoras, al identificar de manera clara todos los productos elaborados por nuestros artesanos, además de proteger sus obras y mantener el prestigio de las personas que se dedican a este sector.Gálvez insistió en el compromiso de la Junta de Andalucía con la vertebración y modernización de este sector “que se enfrenta al reto de adaptar los oficios artesanales a las nuevas realidades marcadas por las tecnologías, la globalización o el comercio electrónico. El Gobierno andaluz tiene clara la importancia de la artesanía y su conexión con otras actividades y sectores económicos importantes como la cultura o el turismo”.Para su potenciación se aprobó el pasado año el IV Plan Integral para el Fomento de la Artesanía 2023-2026 con una financiación de 14,45 millones de euros, y que pretende incrementar la competitividad del sector, incidiendo en la formación empresarial y la modernización, y abordando asimismo la simplificación administrativa.La delegada de Empleo explicó que para seguir fomentando la artesanía, “necesitemos visualizarla y sacarla a la calle. Que el público la conozca y la valore. Que vean cuánto cuesta realizar una pieza. Y ese objetivo persiguen las actividades que se van a poner en marcha en la provincia”.Desde la delegación de Empleo se van a realizar actuaciones de dinamización del fomento de la artesanía en cada ZIA de la provincia. Se realizarán cinco talleres en vivo. El objetivo de estas actuaciones es promover la participación de la ciudadanía durante las jornadas de los Días Europeos de la Artesanía, y en concreto, dar a conocer el sector artesanal al alumnado de secundaria que cursa estudios en los institutos de la provincia de Córdoba, así como, promover el conocimiento de las Zonas de Interés Artesanal.La temática de los talleres va desde la elaboración de barriles, fabricación de fibras naturales, alfarería, elaboración de jabones artesanales o decoración y calado de abanicos entre otros. El primero se está llevando a cabo hoy en el Zoco municipal de Córdoba. Los siguientes se realizarán mañana, de 9.30 a 13.00 horas en La Rambla; jueves el 4 de abril, de 13.00 a 15.00 horas en Castro del Río; el viernes 5 de abril, de 9.00 a 12.30 del mediodía en Montilla y, el mismo viernes, de 10.30 a 13.30 horas, en Pozoblanco.Por su parte, la Escuela de la Madera, como en años anteriores, también pone en marcha un amplio programa en sus dos sedes: Encinas Reales y Villa del Río. Serán nueve las actividades que se pongan en marcha, desde talleres en vivo, demostraciones, jornada de puertas abiertas o charlas entre otras.A estas actividades se suman las realizadas por otros artesanos de la provincia a nivel particular en distintas zonas como el Viso, Montilla o la capital. Toda la información sobre los diferentes talleres, los días de realización, horarios, así como las ubicaciones, se encuentra en la página diasdelaartesania.es