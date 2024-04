José Antonio Hernández | La forja de un historiador

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

Una de las mayores dificultades para interpretar y para valorar de manera rigurosa la Historia de España durante el siglo XX es el cúmulo de prejuicios personales e ideológicos desde los que algunos autores la cuentan. Como es sabido, el contenido de los relatos históricos depende, en cierta medida, de la situación desde la que se narran y de la perspectiva que adopta quien los analiza y los juzga.Partiendo del supuesto de que “no hay una historia definitiva”, Ángel Viñas vuelve su mirada atrás y nos descubre unos datos que, en su opinión, pueden cambiar la forma de entender la República, la Guerra Civil y la dictadura franquista.Reconoce que lo que escribe en(Barcelona, Crítica, 2024), quizás edulcorado por el tiempo, pretende penetrar por senderos poco trillados, pero deja claro que no es su intención ajustar cuentas con nadie sino dejar una huella suficientemente clara y correcta de unos datos desconocidos de hechos importantes “documentables y documentados”.Aplicando una metodología novedosa, pone de relieve algunos sucesos ocultos u ocultados por conspiradores y por vencedores, somete a la prueba de la comprobación algunos de los mitos más persistentes de la historiografía franquista (“más bien hagiografía”) como, por ejemplo, el supuesto riesgo de la “sovietización” de España, tan apetecible para la derecha española y para sus portavoces políticos y mediáticos.Su decisión de “hacer historia” apoyándose en sus experiencias personales vividas en privilegiados puestos de observación política como, por ejemplo, el de director de Relaciones con América Latina y Asia, o de Políticas Multilaterales y de Derechos Humanos y Ayuda a la Democratización en la Comisión Europea, parte de tres supuestos: hay que desconfiar de los relatos previos, hay que apelar a la documentación fiable y hay que mantener una actitud crítica frente a otros autores, incluso los ya consagrados.Como ejemplos ilustrativos de sus hallazgos investigadores nos sirven el descubrimiento de la prueba documental de la sumisión de la dictadura franquista a las decisiones de seguridad de Estados Unidos, la demostración de que “la sagacidad” de Franco era un mito vacío y “el paradigma de la modernización económica de Franco” una complaciente ingenuidad. Lo califica de ser un "mentiroso" y un "mangante".Demuestra que fue un "fracasado" por no lograr que le concedieran su ansiada Laureada mediante “trucos malabares”, en 1916, y, además de documentar el deshonor de Franco en la esfera militar, política y personal, de mentir como un bellaco mandando asesinar al general Amando Balmes, no desdeñó hacerse con una “fortunita” cuando sus soldados se desangraban en los frentes y en los hospitales en una guerra larga que prolongó en parte por conveniencias personales.En cualquier caso, a mi juicio, el conocimiento de estas reflexiones será notablemente útil para los estudiosos que pretendan seguir profundizando en el pensamiento del Caudillo y, especialmente, a los investigadores que estén interesados en ahondar en datos de la historia y de la política españolas.