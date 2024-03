El Montilla Club de Fútbol incorpora a sus filas al villafranqueño Darío Martínez

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

Apenas tres semanas después de anunciar varios fichajes –y que seguían la estela de la incorporación del propio técnico, Rafael Navarro Rivas –, el Montilla Club de Fútbol continúa sumando efectivos a su plantilla con el objetivo de afrontar con más garantías el tramo final de la temporada 2023/2024.De este modo, la entidad que preside Francisco Mesa ha alcanzado un acuerdo con Darío Alejandro Martínez Expósito (Villafranca de Córdoba, 2000), un jugador que recala en la plantilla vinícola "con el deseo de cumplir nuevos retos" en su carrera deportiva.El futbolista, que pudo disputar sus primeros minutos con la elástica amarilla el pasado fin de semana ante el Club Deportivo Pinzón , no ocultó su "ilusión por formar parte de este grupo que tan buenas sensaciones me ha transmitido en esta semana que llevamos juntos".El jugador villafranqueño , que pese a su juventud atesora una larga trayectoria en equipos de gran nivel, como el Séneca, el Martos, el Villa del Río o el Iliturgi, entre otros, "aporta un plus de calidad y refuerza una parcela del terreno de juego muy castigada esta temporada entre lesiones y sanciones", señalaron desde el club, al tiempo que le desearon "la mayor de las suertes en esta etapa en el Estadio Municipal".