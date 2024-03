El Club Gimnasia Rítmica de Montilla destaca en el Clasificatorio Andaluz disputado en Dos Hermanas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CLUB GIMNASIA RÍTMICA MONTILLA

El Club Gimnasia Rítmica de Montilla ha destacado este fin de semana en el Clasificatorio Andaluz para el nivel Promesas disputado en la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde la entidad que dirigen Rebeca y Zaira Bellido ha confirmado el excelente estado de forma por el que atraviesan sus deportistas.Tal y como ha detallado auna de las responsables de la entidad, Rebeca Bellido, el Clasificatorio Andaluz es una competición que permite evaluar el nivel de los conjuntos que participan, distribuyéndose en tres categorías: A –la más compleja–, B –el nivel intermedio– y C –el nivel básico–.De este modo, el conjunto Benjamin Manos Libres –compuesto por– ha ascendido al nivel A tras clasificarse en el puesto decimonoveno de 57 conjuntos. "Estar entre los 20 mejores conjuntos de Andalucía es todo un logro para nosotras", reconoce Rebeca Bellido.Por su parte, el conjunto Infantil de cinco pelotas –formado por– se clasificó en la plaza 55.ª de 84 conjuntos, lo que le valió para ascender al nivel B de Andalucía.Por último, el conjunto Juvenil de tres aros y dos mazas ascendió al nivel C, gracias al trabajo de, que consiguieron la plaza 23.ª de 33 conjuntos, además de colgarse la medalla de bronce en el nivel C.Tan solo unos días antes, la entidad deportiva montillana cuajó una extraordinaria actuación en el III Torneo organizado por el Club Gimnasia Rítmica Montalbán, en el que participaron los circuitos Promesas, Precopa y Copa. De este modo,(Infantil Precopa) se colgó la medalla de oro en Cinta y(Infantil Precopa), la plata en Cuerda, mismo resultado que obtuvo el equipo Infantil Precopa.A su vez,(Benjamin Escuela) consiguió el oro en Manos Libres (ML), mientras que el dúo Júnior formado poren Aros se colgó la medalla de oro. Los resultados por equipos también fueron extraordinarios para el Club Gimnasia Rítmica de Montilla, que consiguió en Montalbán de Córdoba tres medallas de oro más –Benjamín Escuela ML, Alevín A Escuela ML y Cadete Escuela Aro–, dos platas –Alevín B Escuela ML e Infantil C Promesas Pelota– y un bronce para el combinado Juvenil B Promesas que participó en Mazas y Aro.