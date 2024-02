VOX se suma al corte de carretera en Lucena ante las "agresiones de la Unión Europea" al campo español

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: VOX

La presidenta de VOX Córdoba, Paula Badanelli, junto al montillano José Ramón Márquez, responsable de Organización de esta formación, han acudido esta mañana a la manifestación convocada en Lucena por varias asociaciones agrarias para denunciar las "agresiones de la Unión Europea" al campo español.La movilización también ha contado con la participación de decenas de agricultores de Montilla, muchos de ellos adscritos a la Cooperativa Agrícola La Unión o a la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, que han iniciado una marcha en tractor desde la Avenida de la Constitución, frente a las antiguas instalaciones del IES Emilio Canalejo Olmeda.“Desde VOX mostramos la oposición frontal a todo lo que amenace al campo español”, ha reiterado Paula Badanelli durante la manifestación y el corte de carretera convocados por varias asociaciones agrarias en Lucena. La dirigente política ha mostrado su apoyo al campo español durante un corte de carretera autorizado, convocado por todas las asociaciones agrarias, "para demostrar que la situación de nuestros agricultores y ganaderos es ya insostenible”.La presidenta de VOX Córdoba ha insistido en que “nuestro campo no puede seguir así, nuestros agricultores no pueden seguir trabajando de sol a sol para no cubrir, ni tan siquiera, costes y todo por culpa de las ruinosas políticas que se están implantando desde la Unión Europea y con la complicidad tanto del Partido Popular como del PSOE, quienes ya han dicho en varias ocasiones que son leales socios en Europa”.Paula Badanelli ha lamentado que “tengamos a los agricultores en esta situación" y ha reconocido que "es desgarrador lo que escuchamos aquí hoy". "Desde VOX venimos advirtiendo de esta situación desde hace años, porque hemos escuchado sus necesidades siempre a pie de campo y no desde los despachos, como hacen los burócratas europeos”, ha denunciado.Por último, la presidenta de VOX en Córdoba ha explicado que “la excesiva burocracia, la competencia desleal, los costes desproporcionados de todo lo que necesitan agricultores y ganaderos para poder trabajar hace que vivan una situación injusta, es insostenible". En ese sentido, ha reiterado que "desde VOX siempre vamos a estar de frente ante todo aquello que afecte y agreda a nuestro sector primario, que es la base de nuestra economía y, sin el cual, no hay vida ni comida en nuestras mesas”.