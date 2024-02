Radiofrecuencia de última generación: la técnica estética más avanzada para mejorar la calidad de la piel

Quirónsalud en Andalucía

La radiofrecuencia con micro agujas de última generación es la técnica estética más avanzada actualmente para mejorar la calidad de la piel y para la renovación celular facial y corporal, según ha destacado la doctora María José Espiñeira , especialista de la Unidad de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del centro.La doctora Espiñeira ha explicado que la radiofrecuencia con agujas es un tratamiento mínimamente invasivo que consiste en crear micro perforaciones en la epidermis y liberar energía de radiofrecuencia para estimular la formación de nuevas fibras de colágeno y elastina en las capas más profundas de la piel.La mejoría que produce en la calidad y el estado de los tejidos se realiza mediante la inducción de calor en la piel para estimular la producción de nuevo colágeno y elastina, “dos sustancias que vamos perdiendo a medida de cumplimos años y que están implicadas directamente de la calidad y en la firmeza de la piel”.El mecanismo de acción consiste en la producción de energía calorífica en la dermis, mejorando así la firmeza y estructura de la piel y consiguiendo un efecto antienvejecimiento total desde el interior. Además, gracias a su sistema de micro agujas “podemos aplicar tratamientos tópicos en la piel y generar su absorción directamente a la dermis, y promover la generación de factores de crecimiento para estimular la proliferación de queratinocitos y fibroblastos para el remodelado de la piel", ha afirmado.La especialista ha señalado que el objetivo de este revolucionario tratamiento es, además de promover la producción de colágeno y elastina, aprovechar los mecanismos de regeneración de los tejidos que se activan con las micro agujas, mejorando notablemente la calidad de la piel y atenuando la flacidez facial y corporal de manera evidente. Este tratamiento se utiliza en el acné y en sus cicatrices, así como en las cicatrices quirúrgicas, y para el rejuvenecimiento facial y la reducción y eliminación de estrías, entre otras materias.El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con un equipo de radiofrecuencia con micro agujas de última generación, que es el único que combina radiofrecuencia monopolar y bipolar a 1 o 2 MHz en un único dispositivo, creando cuatro modos de radiofrecuencia únicos.Este dispositivo presenta además múltiples opciones de tratamiento y funcionalidades para el tratamiento facial y corporal. De esta manera, se realizan los tratamientos ajustándolos a las necesidades específicas de los pacientes en cualquier parte del cuerpo y en cualquier estación del año.Las zonas de tratamiento habituales son el rostro completo (frente, patas de gallo, parte superior de las mejillas, parte inferior de los ojos, mejillas, nariz, labio superior e inferior, mentón, línea de la mandíbula), cuello, escote, manos, cara interna de los brazos, codos, abdomen, y cara interna de los muslos, entre otras zonas.La doctora Espiñeira ha indicado que se recomiendan de tres a cinco sesiones para alcanzar los resultados previstos, separando las sesiones de 4 a 6 semanas. Unos días después de la primera sesión ya se nota una piel más tonificada y los resultados mejoran los meses posteriores al tratamiento.Los tratamientos con esta técnica sólo están contraindicados en el embarazo, lactancia, en portadores de marcapasos o dispositivos electrónicos implantados que no puedan apagarse o retirarse, si se padecen trastornos de cicatrización, infección, trastornos de coagulación, diabetes mellitus no controlada, inmunosupresión, alergia a metales (sobre todo a oro) y a plásticos, y alergia a analgésicos.La radiofrecuencia con micro agujas es un tratamiento "muy seguro y eficaz para todos los fototipos cutáneos, tiene unos efectos progresivos, y gracias a su seguridad se puede repetir en varias sesiones y en combinación con otros tratamientos de medicina estética", ha destacado la doctora Espiñeira.La especialista ha añadido que la radiofrecuencia es una tecnología consolidada debido a su efecto rejuvenecedor y a su forma de actuar no invasiva, que ha mejorado en esta última generación de dispositivos "para dar un salto más en el cuidado integral de la piel facial y corporal". 