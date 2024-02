Virtud y castigo unidos en Huelva

Atlético Onubense 1 - 0 Montilla Club de Fútbol

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.L. GÁLVEZ

Sabor amargo el que experimentó el Montilla Club de Fútbol en su visita a Huelva. En un partido con numerosas ocasiones claras de gol, los hombres de Rafa Navarro fueron incapaces de ver portería, cediendo una derrota ante el Atlético Onubense tras un desliz a la salida de balón al principio de la primera mitad. A pesar del tropiezo, los montillanos continúan fuera de la zona de descenso, con un margen de dos puntos.La contienda comenzó con el retorno de Alfonso Carraña al once titular tras cumplir su sanción. Con dicha novedad, los primeros compases del encuentro se desarrollaban con mucha igualdad entre sendos contendientes, buscando la posesión del esférico desde el inicio y con tímidos acercamientos sobre las áreas rivales.Llegados al minuto 13 de partido, Javi Ruiz erró en una salida de balón que Matías aprovechó para colarse en el área y batir a Molero con un disparo raso en el mano a mano. El uno a cero afectó a un cuadro vinícola que durante varios minutos perdió la noción del encuentro y vio cómo su rival daba un paso al frente en busca de ampliar la ventaja.Sin embargo, el Montilla volvió a asentarse en el choque con varias jugadas combinativas que alejaba el peligro de su área. Dicha perspectiva se mantuvo hasta el final de la primera mitad, disfrutando el conjunto foráneo de hasta tres oportunidades.En primera instancia, un lanzamiento de Sergio Heredia desde el costado del área fue atajado por el cancerbero albizul con una estirada por bajo. Instantes después, Moro estrelló un cabezazo en el cuerpo del guardameta en un remate a bocajarro en el área chica. El caudal ofensivo se amplió con un disparo de Capilla que blocó Parra, convirtiéndose en el protagonista del partido con sus intervenciones. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, ambos banquillos movieron ficha buscando oxigenar a sus respectivos equipos. Entre lo más destacable, el delantero de nacionalidad albana, Harith Jargavani, debutó con la elástica auriverde. Los cambios mantuvieron el guion establecido en la recta final del primer acto.El Atlético Onubense cedió el esférico al Montilla, siendo los de Rafa Navarro creadores del caudal ofensivo. Entre medias, el cuadro recreativista buscaba las contras aprovechando los espacios que dejaban atrás los montillanos.La tensión se palpó en el ambiente, estando cerca de moverse el marcador en varios momentos. Avisó el conjunto visitante en dos ocasiones, en un remate de Capilla en el área chica tras pase de Joaquín que, una vez más, Parra detuvo.Posteriormente, Harith Jargavani encontró un balón franco en el punto de penalti y con todo a favor, tardó en reaccionar despejando la defensa el cuero. La fortuna era esquiva para los vinícolas, que a punto estuvieron de recibir la sentencia en un balón a la espalda de la defensa que Manu Benítez no conectó merced a la rápida intervención de Ángel Lara.Ya en el ocaso del encuentro, varios córneres daban el último hilo de esperanza a un Montilla que no vio recompensadas sus virtudes y cedió finalmente por la mínima. La próxima cita liguera será este sábado, a las 19.00 horas, ante el Club Atlético Central en el Estadio Municipal.Parra, Lozano, Víctor, Óscar, Alfonso, Fran, Manu Pata, Matías, Évora, Almeida y Rufete. También jugaron: Javi, Ángel, Isra, Mario, Miguel y Manu Benítez.Molero, Joaquín, Alfonso Carraña, Capilla, Soto, Moro, Javi Ruiz, Sergio Heredia, Ángel Lara, Manolete y Hugo. También jugaron: Antonio Luque, José Carraña, Luque, Harith Jargavani y Joselu.Matías (m. 13).Torrano López, Alejandro (Sevilla). Amonestó por los locales a Matías, Évora y Víctor. En el bando visitante, los amonestados serían Capilla, Soto, Hugo, Harith Jargavani y el técnico, Rafa Navarro.Partido correspondiente a la decimonovena jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español, ante unos 50 espectadores.