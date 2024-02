SATSE tilda de "inaceptables" las listas de espera en el Hospital de Montilla para la especialidad de Rehabilitación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Sindicato de Enfermería SATSE Córdoba dio ayer la voz de alarma por el número de personas que están en lista de espera de primera consulta para la especialidad de Rehabilitación, que en el caso del Hospital Comarcal de Montilla alcanzarían las 560, según los datos que maneja la propia organización.Según SATSE, el mayor número de pacientes en lista de espera se encuentra en el Hospital Universitario Reina Sofía, con 3.089, seguido del Hospital Infanta Margarita de Cabra, con 1.905. Tras el Hospital de Montilla (560), se encuentan el Hospital de Puente Genil (206), el de Pozoblanco (199) y el de Peñarroya-Pueblonuevo (con 116 pacientes en espera de ser vistos en el servicio médico de Rehabilitación).SATSE recordó ayer el "grave peligro" que representan para el paciente las demoras, que serían evitables a través de la intervención inmediata del fisioterapeuta. Por ello, el sindicato considera "vital" determinar protocolos de actuación consensuados para que, una vez sea atendido el paciente por el médico especialista, pueda ser derivado directamente al fisioterapeuta, "agilizando sustancialmente la atención sanitaria y los cuidados, así como propiciando el inicio rápido del tratamiento y de la atención necesaria".A juicio del Sindicato de Enfermería, "el establecimiento de protocolos de actuación es una práctica sanitaria extendida en muchos espacios sanitarios para agilizar la atención a los pacientes con plena garantía de calidad y seguridad asistencial".SATSE recordó ayer que "hace años que en varias comunidades autónomas existen protocolos que representan un excelente ejemplo de colaboración entre los profesionales que deben participar en determinados procesos de tratamiento y rehabilitación en aras a un bien común, que no es otro que el de ofrecer la mejor y más ágil atención a las personas"."En médico especialista en Traumatología tiene los conocimientos y la formación suficientes para determinar la derivación directa, con protocolos o no, al fisioterapeuta, un profesional sanitario graduado tras cuatro años de formación universitaria y con plena autonomía en sus competencias", destacó el sindicato, que hizo hincapié en que "los fisioterapeutas llevan más de 30 años de atención directa y de manera autónoma en la actividad privada, con una extraordinaria valoración por parte de los pacientes y de la ciudadanía en general".El Sindicato de Enfermería insistió ayer en que hay que evitar demoras “innecesarias” que repercuten en los pacientes. "Una intervención temprana del fisioterapeuta evita el posible agravamiento de la patología y que no se generen secuelas irreversibles que pueden afectar gravemente a la salud y al bienestar integral de la persona afectada", precisaron desde SATSE, para añadir que "el alargamiento de la baja laboral supone mayores gastos para las Administraciones y para las empresas"."Los fisioterapeutas son un valor esencial en la atención sanitaria y en los cuidados a los pacientes, que ha de ser reconocido y puesto en valor por la Administración sanitaria en beneficio del paciente y del Estado de bienestar de nuestra sociedad", concluyó SATSE.