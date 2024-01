La Representación Dramática de La Pasión presentará hoy su cartel con una conferencia de José Ferreira

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.P. BELLIDO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El profesor iznajeño José Ferreira Gutiérrez, pregonero de la Semana Santa de Montilla en 2012 , protagonizará hoy el acto de presentación del cartel anunciador de la Representación Dramática de La Pasión, obra del fotógrafo montillano Manuel Cruz Pérez.Durante el acto, que dará comienzo a las 20.30 de la tarde en la Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila, José Ferreira compartirá sus experiencias como director artístico, durante casi dos décadas, de este espectáculo inconmensurable en el que se representa, en 17 escenas, la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, de la mano de más de 400 personas, entre actores, tramoyistas, acomodadores y personal de apoyo.José Ferreira cursó sus estudios de Bachillerato en el Instituto Padre Suárez de Granada para, posteriormente, trasladarse hasta la capital de España para hacer realidad su gran vocación profesional: la enseñanza. Es por ello que estudió Magisterio en la Normal número 1 de Madrid y Educación Física en la Academia “José Antonio” de la capital, formando parte de la segunda promoción de Maestros Instructores.Tras finalizar sus estudios, José Ferreira empieza a ejercer su profesión en la localidad malagueña de Archidona para, posteriormente, pasar por colegios de Iznájar, Córdoba y Pedrosa del Príncipe, en Burgos, donde recibió el Premio Nacional de Educación Física de Escuelas Unitarias.En 1968, cuando contaba sólo 26 años, consiguió plaza en el Colegio Beato Juan de Ávila de Montilla, en el que ejerció su labor profesional hasta su jubilación en el año 2003. Profesor titular de Educación Física de la Sección Delegada del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra y de la Escuela de Aprendizaje Industrial de Montilla, el pregonero de la Semana Santa 2012 ejerció como director del centro educativo enclavado en la Barriada de El Molinillo a lo largo de 14 años.Aficionado al deporte y a la música, es en el teatro donde, no obstante, José Ferreira ha destacado más en Montilla, gracias a su activa y decisiva participación en el Grupo de Teatro “La Cepa”, del que fue director durante 18 años y, especialmente, en la Representación Dramática de La Pasión, de la que fue fundador en 1991.Por su parte, el autor del cartel de La Pasión, Manuel Cruz Pérez, ya cuenta con experiencia en estas lides . No en vano, en el año 2017, y por primera vez desde su puesta en escena, el cartel anunciador de la vigésimo sexta representación dramática de La Pasión no era obra de Jaime Luque, quinto Cofrade Ejemplar de la Semana Santa Y es que el colectivo cultural decidió entonces escoger –como ahora– una instantánea del montillano Manuel Cruz Pérez para anunciar esta impresionante puesta en escena del drama sacro que se ha erigido en uno de los referentes religiosos y culturales de la Semana Santa de la provincia.Finalista en numerosos certámenes de fotografía, Manuel Cruz –que desde hace años trabaja como operador de cámara en Montilla Televisión, labor que compagina con colaboraciones habituales en prensa local y provincial– ha obtenido galardones como el Premio Trassierra del Concurso Fotográfico “Trassfoto 2009" o el premio del I Concurso Fotográfico “Conoce tus Fuentes”.Integrante de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza y de la Sociedad Española de Ornitología, Manuel Cruz ha participado en numerosas exposiciones de fotografía, colectivas e individuales. De hecho, en noviembre de 2010 presentó su primera exposición individual en la Casa del Inca bajo el título de