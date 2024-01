La Plataforma en Defensa del Tren Rural volverá a reclamar mañana la reactivación de los servicios ferroviarios

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

La Plataforma en Defensa del Tren Rural en Andalucía (PTRA) volverá a reclamar mañana la reactivación de los servicios ferroviarios, en el marco del calendario de reivindicaciones que fue aprobado el pasado 5 de noviembre en Bobadilla-Estación , durante el transcurso de una asamblea que contó con la asistencia de representantes de colectivos y de movimientos sociales involucrados en la defensa del ferrocarril, así como ayuntamientos de toda Andalucía.Bobadilla Estación acogerá mañana el inicio del periplo andaluz de la campaña, con una primera etapa que pasará por Fuente de Piedra y La Roda de Andalucía y finalizará en la localidad sevillana de Casariche."El objetivo inicial es llegar a Córdoba en los últimos días de febrero, tras realizar las primeras cuatro etapas, para luego continuar en la provincia de Jaén y así dar continuidad por toda la comunidad autónoma", desvelaron desde PTRA, que ha elegido la línea Bobadilla-Córdoba para las primeras cuatro etapas, "dado el abandono actual y desde los últimos diez años de esta línea convencional que, pese a estar perfectamente equipada, electrificada y con andenes recrecidos, no cuenta con ningún tren que dé servicio de transporte publico ferroviario a poblaciones como Fuente de Piedra, La Roda de Andalucía, Casariche, Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Montilla, Montemayor o Fernán Núñez, manteniendo a sus poblaciones aisladas tanto con sus capitales de provincia como con los pueblos y ciudades de sus comarcas y con el resto del territorio andaluz".Con esta acción, la plataforma ciudadana sigue poniendo en valor las bondades del ferrocarril público como "medio de transporte más vertebrador del territorio, limpio, seguro y sostenible", además de reclamar el uso de las infraestructuras ferroviarias existentes y sus estaciones "como elemento clave contra la despoblación del medio rural andaluz".Por ello, se exige a los distintos gobiernos "una planificación de servicios ferroviarios que garantice la movilidad de la ciudadanía de nuestros pueblos y ciudades medias, con un flujo adecuado en las frecuencias de los trenes y la conectividad con otros medios de transporte", convirtiendo así las estaciones de tren "en enclaves intermodales de transporte y unas tarifas asequibles que conviertan el uso del tren en el medio de transporte prioritario para todas las personas"."Actualmente se están llevando a los ayuntamientos de Andalucía mociones en las que se apuesta por un Pacto Andaluz por el Ferrocarril, una campaña que emana de la propuesta de PTRA para sensibilizar a la sociedad y a la clase política andaluza sobre la necesidad de apostar seriamente por el tren en nuestra comunidad autónoma y por dar uso a todas las infraestructuras ferroviarias que ya existen, sin necesidad de millonarias inversiones o titulares grandilocuentes", añadieron desde la entidad.El calendario de movilizaciones –que contará con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuyo sector ferroviario en Andalucía, además de haber sido fundador de la PTRA, se ha mostrado siempre muy activo en todo lo relacionado con el tren, el empleo ferroviario, el servicio público y las infraestructuras ferroviarias en Andalucía– pretende "poner el ferrocarril en el centro del debate político y de la lucha ambiental por un transporte limpio, respetuoso con el entorno natural y bajo en emisiones".Para la PTRA "es prioritario el uso de las infraestructuras ferroviarias existentes", además de "convertir las estaciones de pueblos y ciudades medias en centros intermodales de transporte para sus comarcas". En ese sentido, desde la plataforma defienden la "incentivación del uso del ferrocarril como medio prioritario del transporte", así como el establecimiento de horarios y precios que "faciliten la movilidad sostenible y, con ello, la lucha contra la despoblación del medio rural".Las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Tren Rural en Andalucía se suman a las demandas de la Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural , una entidad que aglutina a unas 300 empresas y a otras organizaciones relacionadas con la movilidad no metropolitana, ha defendido la "reactivación" del servicio de Cercanías en la Campiña Sur Cordobesa."Montilla y Aguilar de la Frontera serían dos buenas candidatas para recuperar un Cercanías de calidad para conectarlo con Córdoba y con el Campus Universitario de Rabanales", afirmó el presidente de la Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación, Rainer Uphfoff, experto en transporte sostenible, innovación y movilidad no metropolitana, además de voz autorizada en la articulación del territorio a través de las infraestructuras ferroviarias.A juicio de este especialista, "municipios importantes como Montilla, Aguilar de la Frontera, Casariche, La Roda, Huétor Tajar o Pinos Puente han perdido el tren, literalmente, arrollados por el AVE". En ese sentido, Uphoff sostiene que "en España se ha priorizado el ferrocarril de Alta Velocidad para conectar ciudades distantes, a costa del abandono del tren regional, que vertebra el territorio".De este modo, desde la Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural han mantenido contactos con la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, y con el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, para "reactivar" una línea férrea que podría prestar servicio de Cercanías a los habitantes de la capital y a los de Fernán Núñez, Montemayor, Montilla, Aguilar de la Frontera y Puente Genil."El tren regional necesita que la ciudadanía descubra su valor y lo reivindique, además de unos responsables políticos que lo defiendan, unas asociaciones y unas empresas que propongan nuevas formas de gestión más eficientes, competitivas y atractivas que en el pasado", añadió Rainer Uphoff, que representa en España a ioki GmbH, la filial tecnológica de transporte a demanda de Deutsche Bahn, la principal empresa ferroviaria de Alemania, con la que trata de "reinventar el transporte público" a través de suUphoff hizo hincapié en que municipios como Aguilar de la Frontera o Montilla "cuentan en la actualidad con un alto número de estudiantes universitarios", de manera que "una línea de estas características les permitiría trasladarse al Campus Universitario de Rabanales de una manera rápida y económica, sin necesidad de cambiar su lugar de residencia durante el curso".Por último, el presidente de la Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural recalcó que “hay muchos ciudadanos de la capital que se trasladan a trabajar a localidades de la Campiña y al revés, por lo que una línea de Cercanías con una serie de servicios en horas punta sería bastante positiva para esta zona”.