CSIF denuncia la retirada de un vehículo del servicio del Parque de Bomberos de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que desde el pasado viernes se han quedado "inoperativos" 14 vehículos de ocho Parques de Bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, entre los que se encuentra el de Montilla.Según se recoge en una orden que el gerente de la entidad envió ese día comunicando la incidencia, sin que, según CSIF, "se informarse sobre los motivos de esta decisión" ni sobre el tiempo en el que los centros operativos se iban a quedar sin estos equipos móviles, la medida afecta a los parques de de Palma de Río y Peñarroya-Pueblonuevo (con tres vehículos retirados en cada uno de ellos), así como los de Baena y Pozoblanco (con dos en cada uno) y los de Lucena, Montilla, Montoro y Priego de Córdoba (con un vehículo en cada uno de ellos).El delegado de la Sección Sindical de CSIF Córdoba en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Alfonso Rosero, recalcó que ocho de los vehículos que han quedado inoperativos son de tipo BUL, que son los utilizados en los siniestros de mayor gravedad.“Todo esto provoca que en parques como los de Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco, la situación sea especialmente complicada para prestar el servicio, ya que esta falta de equipos móviles no ha venido acompañada de ningún protocolo ni orden que reorganice la flota de vehículos restantes entre los distintos centros repartidos por toda la provincia”, subrayó Rosero.El representante sindical señaló que “el hecho de que el operativo de turno no haya recibido instrucción alguna sobre cómo compensar esta situación ha originado que algunos parques no contaran en estos últimos días con vehículos disponibles para atender determinados tipos de siniestros, con el riesgo que esta descoordinación conlleva para la ciudadanía en general y para los bomberos que están en activo en ese momento".Por otra parte, CSIF lamenta que no se hayan aún solventado los daños causados por el incendio de un aparato de aire acondicionado en el Parque de Palma del Río, unos hechos que tuvieron lugar a principios del mes de julio del año pasado.“A día de hoy, los 21 profesionales que desarrollan su labor en este centro operativo solo cuentan con una ducha y se ven obligados a utilizar como vestuario una sala habilitada que no cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo”, destacó Rosero, quien recordó que ambas instancias tienen una gran importancia en el servicio que se presta para que los profesionales puedan asearse tras las intervenciones que llevan a cabo, “muchas de ellas en pésimas condiciones o con elevadas temperaturas en verano”.Ante esta situación, la central sindical reclamó a la Dirección del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que los bomberos del parque de Palma del Río puedan desarrollar su actividad en unas condiciones adecuadas. “No nos importa saber si hay problemas con la aseguradora o hay cuestiones burocráticas pendiente: lo único que nos interesa es una pronta solución a esta situación”, concluyó Rosero.