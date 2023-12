Un concierto gratuito de Piedra Dropa y de Los Inhumanos servirá para despedir el año cultural en Montilla

El origen de la Navidad

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: PIEDRA DROPA / LOS INHUMANOS

Un concierto del grupo montillano Piedra Dropa y de Los Inhumanos, uno de los grandes mitos de la música pop "festiva y sin complejos", servirá mañana para cerrar la agenda cultural del año 2023 en Montilla. Desde las 22.00 de la noche, la Avenida de Andalucía se vestirá de gala para acoger un evento que sigue la estela del organizado el pasado año , y que permitió disfrutar, de manera completamente gratuita, de las actuaciones en directo de los montillanos D’Instinto Bass&co y de los sevillanos No me pises que llevo chanclas.En esta ocasión, la cita arrancará de la mano del grupo montillano Piedra Dropa , una banda que se dio a conocer públicamente a principios de 2019 y que está formada por Manuel Ramírez (voz y guitarra), Antonio Jiménez (batería), Manuel Entrena (bajo) y José Antonio Romero (guitarra).La formación montillana lanzó hace unos días su nuevo 'single' , que lleva por título, un tema compuesto por Manuel Ramírez que "trata del amor hasta niveles extremos, de la melancolía cuando no está la persona que necesitas a tu lado y de lo que sueñas con hacer cuando sí que está".El tema, que ha sido grabado en 20.000 Leguas Studios, bajo la dirección de los montillanos Pepe y José Gálvez, cuenta también con un videoclip que ha sido rodado en diferentes localizaciones de Granada, "en distintas situaciones con su encanto singular", tal y como explicó el autor de la canción.Los integrantes de Piedra Dropa, que mañana actuarán como teloneros de Los Inhumanos, presentaron al público su primer disco de estudio , en noviembre de 2020. Con un estilo marcado por las influencias del rock y el indie, Piedra Dropa daba a conocer así un trabajo compuesto por seis canciones "elaboradas con todo el amor del mundo y grabadas en unos tiempos malos para la cultura", también en 20000 Leguas Studio de Montilla, "de manera artesana y con un trato exquisito".Tras la actuación de Piedra Dropa, tomarán el escenario de la Avenida de Andalucía los integrantes de Los Inhumanos , un grupo coral fundado en 1980 en Valencia y que, en pocos años, logró alzarse a los primeros puestos de las listas de ventas nacionales.No en vano, la banda consiguió incluso un doble disco de platino tras vender más de 200.000 copias de, un disco con el que realizarían giras de más de cien conciertos al año, con temas comoy otros muchos que se convirtieron en números uno en listas, discotecas y fiestas."Nuestra imagen descarada e irreverente, con las túnicas y las estolas de fraile, unida a un delirante y divertido concierto, nos convirtió en un grupo muy reclamado para ver en directo, con giras anuales, incursiones en algunos países de América y miles de conciertos", destacan desde la propia formación."Los Inhumanos fuimos, somos y seremos un mito de la música pop festiva y sin complejos en toda España, para el que nuestros 2.000 conciertos en 42 años no pesan, sino que nos empujan hacia adelante, como en cualquiera de las carreteras por las que transitamos", afirman desde la banda.El concierto que ofrecerán mañana Piedra Dropa y Los Inhumanos se enmarca en la Campaña de Navidad que ha preparado el Ayuntamiento de Montilla en colaboración con la Unión de Empresarios (Ademo) y con la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (Aeaco) bajo el lemay que, en palabras del teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, hace referencia a “la necesidad de la vuelta al origen, también en lo que respecta a la forma de vivir la Navidad, una tendencia que gana cada vez más adeptos y que persigue volver a la esencia de la relación con los comercios de proximidad, aquellos que nos conocen y entienden las necesidades de cada uno de sus clientes y vecinos”.La Campaña de Navidad, que también está permitiendo disfrutar en el Salón Municipal San Juan de Dios de la exposición de Playmobil organizada por la asociación Cordoclicks , desarrollará hasta el próximo 6 de enero todo tipo de actividades para dinamizar el sector comercial, “con el objetivo de que la gente salga a la calle y realice sus compras en los comercios de proximidad”, tal y como resaltó Valeriano Rosales.Entre las actividades programadas, destacan espectáculos callejeros “para dinamizar el sector comercial”, así como una campaña que pretende atraer a Montilla a clientes procedentes de toda la comarca, a través de una serie de vídeos y carteles diseñados por el director y productor montillano Dany Ruz, que hace apenas dos semanas se alzó con el segundo premio del Certamen de Cortos Exprés 'Periquetes Films' de Santaella Por su parte, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, agradeció la colaboración y la implicación de Ademo y Aeaco, así como de las asociaciones vecinales y otros colectivos que participarán en la configuración de la variada y extensa programación navideña, de la que se está dando cumplida cuenta en la Agenda de Montilla Digital . "El objetivo es que todos los fines de semana de la Campaña de Navidad, especialmente los viernes y los sábados, pero también algunos días entre semana, haya actividades y conciertos para todos los públicos”, desveló Miguel Sánchez.