Trío de ases en el momento de mayor necesidad durante la partida

Unión Balompédica Lebrijana 0 - 3 Montilla Club de Fútbol

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol obtuvo ayer una bocanada de aire fresco de cara a sus aspiraciones de salir de la zona de descenso lo antes posible. Cuando parecía más complicado por la situación clasificatoria –solo había obtenido dos triunfos en todo el campeonato– así como por el entorno –visitaba el campo de la Unión Balompédica Lebrijana, líder de la categoría– los hombres de Amador Saavedramostraron su mejor versión para derrocar al plantel sevillano por cero tantos a tres. Una victoria balsámica que sirve para alcanzar los trece puntos y mirar con más tranquilidad los próximos encuentros.Así, la contienda comenzó con novedades en el once inicial auriverde. Molero retornaba a la portería, uniéndose a las novedades de José Carraña, Maleno y Javi Guerrero en el equipo de salida. En el lado local, las ausencias de varios hombres provocaban que su técnico, Javi Monge, diera la oportunidad a algunos jugadores menos habituales.Con esta perspectiva, los primeros minutos fueron de alternancia en la posesión del esférico. Sendos contendientes merodearon el área rival. Pese a ello, las oportunidades carecían de peligro. La más clara en estos primeros compases fue obra de Manolete, en un barullo dentro del área que concluyó con un lanzamiento del jugador vinícola que blocó la defensa.Instantes después, llegó el primer rayo de luz para los auriverdes. José Carraña se autofabricó una jugada por banda que permitió al mediocentro facilitar un balón al área para Álex de la Cruz, realizando éste un disparo que tocó en las manos de un rival.El colegiado vio la infracción y señaló el punto de penalti. Soto, con un lanzamiento cruzado, batió a Iván Ares, adelantando a los visitantes a los 17 minutos de juego. El Montilla asaltaba la guarida del líder en ese momento y, lejos de dar un paso atrás, se mantuvo firme en todas las líneas del juego.Seguro atrás ante los posibles arreones locales, fluido en el medio y con una zona ofensiva activa, varios centros al área tuvieron peligro sobre la meta local. Cabe destacar a los treinta minutos un balón de Javi Ruiz al costado izquierdo del área que Álex de la Cruz golpeó sin fortuna, con todo a favor.Entre medias, la Lebrijana gozó de su mejor ocasión en una galopada de Tocino por el lateral que concluyó en un pase al área chica para Juanjo, no llegando el jugador local al esférico por centímetros. Ya en la recta final del primer acto, el juego cayó en intensidad, aspecto que dio mayor comodidad a los vinícolas para no ver peligrar el resultado. Sin tiempo para más, el colegiado mostró el camino a vestuarios.Tras el descanso, las buenas sensaciones del cuadro vinícola se reafirmaron. A los 55 minutos de partido, Soto efectuó un lanzamiento de falta que se estrelló en el larguero, Hugo recogió el rechace y probó suerte en un disparo que interceptó en la mano de un defensa y, de nuevo, el colegiado señaló la pena máxima.En esta ocasión, Javi Guerrero sería el encargado de anotar el penalti, con un lanzamiento ajustado a la zona de arriba de la portería lebrijana. Era el cero a dos y la luz parecía extenderse con mayor fuerza en el interior de un Montilla cada vez más próximo al triunfo.El banquillo local movió ficha, con varias sustituciones en busca de dar un giro al encuentro. Sin embargo, la tarde era de claro color auriverde. La Lebrijana era incapaz de ver huecos entre la defensa visitante, el Montilla salía con rapidez a la contra y el paisaje dibujado se mantuvo hasta el final.Juande, con un lanzamiento al lateral de la red en los compases finales, protagonizó el único lanzamiento a portería del plantel sevillano. Un bagaje ofensivo escaso inducido por un Montilla seguro de sí mismo que amplió su ventaja a los 95 minutos de juego.Con el cuadro local a la desesperada, Molero realizó un saque de puerta que controló Moro en el costado del área, donde efectuó un centro al segundo palo que prolongó Manolete y José Aguilar, con un quiebro a su par, colocó el cuero en la red de la meta local. Cero a tres y paso al frente para los montillanos que tendrán en Tomares, este próximo miércoles, a las 20.00 de la tarde, la oportunidad de refrendar esta posible mejoría.Iván Ares, Joselito, Juande, Iván, Tocino, Juanjo, Óscar, Raúl, Vargas, David Moreno y Chamorro. También jugaron Román, Jorge y Alberto Sánchez.Molero, Antonio Luque, Soto, Javi Ruiz, José Carraña, Javi Guerrero, Maleno, Álex de la Cruz, Ángel Lara, Manolete y Hugo. También jugaron: Joaquín, Jaime, Moro y José Aguilar.Soto, de penalti (m.17);Javi Guerrero, de penalti (m.55);José Aguilar (m.95).Casillas Domínguez, Iván (Huelva). Amonestó por los locales a Iván, Tocino, Lebrón, Vargas y Román. Por el bando visitante, los amonestados serían Manolete, José Carraña y Hugo.Partido correspondiente a la decimosegunda jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de la localidad sevillana de Lebrija, ante unos 200 espectadores.