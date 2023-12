La Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba convoca una nueva manifestación

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Un mes después de la gran movilización que tuvo lugar en Montilla para denunciar el "inmovilismo" de la Junta de Andalucía y su negativa a crear el Área Sanitaria de la Campiña, la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha convocado una nueva manifestación que tendrá lugar el próximo martes 12 de diciembre, a las 17.00 de la tarde, desde el Paseo del Romeral de Puente Genil.La protesta, que volverá a reclamar la creación del Área Sanitaria de la Campiña, así como la "potenciación" de los hospitales de Montilla y Puente Genil, ha sido convocada por la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, integrada por todas las organizaciones sindicales del sector sanitario en el sur de la provincia: UGT, CCOO, CSIF, SMA, SATSE, USAE y TECNOS.El objetivo de esta nueva protesta no es otro que el de trasladar a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y a la Dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el malestar del personal sanitario y del conjunto de la ciudadanía por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en julio del pasado año , que consistían en la división de la actual macroárea sanitaria en dos de menor tamaño, una para la Subbética –que integraría el Hospital Infanta Margarita de Cabra y toda su área de influencia de Atención Primaria– y otra para la Campiña Sur –que integraría el Hospital de Montilla, el de Puente Genil y sus centros de Salud–.La Junta de Personal viene exigiendo a la Consejería de Salud "que acabe con la discriminación" que, a su juicio, está sufriendo el sur de la provincia de Córdoba, alegando que la actual macroárea "desincentiva la contratación de personal sanitario, fundamentalmente a personal especialista, debido a la amplitud geográfica del marco laboral", que abarca todo el sur de Córdoba."Esa es una de las causas que impiden disponer de personal suficiente y que los pacientes sufran demoras y listas de espera", sostienen desde la Junta de Personal, para añadir que "la baja utilización de los quirófanos del Hospital de Puente Genil es uno de los ejemplos de los efectos". A su vez, afirman que "no se pueden utilizar al 100 por cien por falta de profesionales, aunque existe la necesidad de utilizarlos por existencia de listas de espera". Al respecto, aseguran que estos quirófanos "se están infrautilizando", mientras "se están derivando pacientes a los centros privados concertados".La Junta de Personal exige la creación del Área de la Campiña para "hacer más atractivo el entorno laboral", así como para "catalogar los hospitales del sur de la provincia como centros de difícil cobertura", aspecto que, a juicio de los representantes de los trabajadores, "también aporta incentivos a la contratación de profesionales". En ese sentido, reconocen que "estamos en pie de guerra con la Administración sanitaria porque no parece importarle lo que ocurre en el sur de la provincia".A juicio de la Junta de Personal, "existe una clara discriminación con la Campiña cordobesa, pues en el Campo de Gibraltar se dividió con este Gobierno la macroárea existente allí, similar a la del sur de Córdoba, hace unos años en dos de menor tamaño, de ahí la exigencia de los profesionales sanitarios"."También se discrimina a Córdoba en infraestructuras y en la definición de las estructuras de gestión", añade el comunicado emitido hoy por la Junta de Personal, que pone como ejemplo la comarca de Andújar, donde a una población de menor tamaño que la Campiña cordobesa se le asignan más recursos, más camas y mas cartera de servicios, además de infraestructuraS de gestión propia. "Si en Jaén se puede, en Córdoba también", recalcan."No vamos a permitir que se cierren los quirófanos de Puente Genil, como ocurrió hace 15 años en Baena, cuando el SAS invirtió cerca de un millón de euros para abrir dos quirófanos en esta localidad, y después cerrarlos a los pocos años", aseveran las mismas fuentes."No lo vamos a consentir en Puente Genil, ya que los quirófanos son precisos, existen listas de espera quirúrgicas y los pacientes los necesitan", añade el comunicado de la Junta de Personal, que exige al SAS que "mejore la sanidad en nuestra Campiña", toda vez que advierten que "no vamos a parar hasta conseguirlo".