Izquierda Unida recuerda el cincuentenario del golpe de Estado en Chile

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

El salón de actos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" acogió ayer tarde un acto organizado por Izquierda Unida (IU) y por el Partido Comunista de Andalucía (PCA) en el que, de la mano del periodista e historiador alicantino Mario Amorós, se pudo recordar el golpe de Estado en Chile, perpetrado el 11 de septiembre de 1973 por las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al Gobierno de la Unidad Popular."IU siempre ha sido muy sensible a los problemas que se han derivado de las dictaduras latinoamericanas y, especialmente, del golpe militar que sufrió Chile y que acabó con la muerte de miles de chilenos, así como del presidente Salvador Allende y de gente de la cultura tan importante como Víctor Jara o como el poeta Pablo Neruda", explicó la concejala María Luisa Rodas.Para la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla, la coalición no quería "dejar pasar este aniversario sin recordar lo que pasó en Chile", pero "no solo en los malos momentos sino, también, todos los logros y todo lo que se consiguió durante los tres años que estuvo al frente del Gobierno la Unidad Popular (UP)".Por su parte, Mario Amorós, que es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, además de licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, presentó los libros, consideradas como las obras de referencia sobre estas dos personalidades de la política y de la cultura chilenas."El proceso de la Unidad Popular, el Gobierno de izquierdas en Chile, que acaba dramáticamente con el golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, tiene dos figuras que lo representan muy tempranamente", explicó Mario Amorós, en referencia al propio Salvador Allende –"un líder político con cuarenta años de trayectoria cuando gana la Presidencia de la República y con un gran prestigio en América Latina"– y a Víctor Jara –"un cantante poco conocido fuera de Chile en aquel momento, que fue asesinado con más de cuarenta disparos en el antiguo Estadio Chile por oficiales del Ejército, tal y como acaba de sentenciar la Corte Suprema de Justicia"–.Tal y como destacó el periodista e historiador alicantino, los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 1973 "fueron uno de los momentos trágicos de la historia del siglo XX y, siempre, para las personas que se sitúan ideológicamente en la izquierda, es una referencia importante".