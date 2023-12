El Apedem Montilla se impone al Montemayor Atlético en el partido de ida de la final de la Copa Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Club Deportivo Apedem Montilla ha conseguido imponerse esta tarde por dos tantos a uno al Club Deportivo Montemayor Atlético en el partido de ida de la final de la Copa Andalucía, un encuentro que se ha disputado en el Estadio Municipal de Montilla ante un gran número de espectadores y que, por desgracia, no ha estado exento de polémica, debido a varios incidentes que han obligado, incluso, a intervenir a la Guardia Civil.La cita había despertado una gran expectación entre las aficiones de ambos equipos, dado que la consecución de la Copa Andalucía permitiría disputar durante la próxima temporada las fases eliminatorias de la Copa del Rey. No en vano, el conjunto rojillo ha conseguido movilizar a cerca de doscientos aficionados que han llenado uno de los laterales del nuevo graderío del Estadio Municipal de Fútbol de Montilla.El primero en abrir la lata esta tarde fue el Club Deportivo Apedem que puso el 1-0 en el marcador en el minuto 34 de partido, resultado que los de Chechu Polonio lograron mantener hasta el minuto 72, cuando el Club Deportivo Montemayor Atlético conseguía el empate.En una recta final de infarto, en la que no faltaron algunos incidentes en la grada que obligaron a intervenir a la Guardia Civil, el Club Deportivo Apedem Montilla conseguía ponerse por delante en el marcador en los instantes finales del partido para finalizar el encuentro con un 2-1 a su favor que le permitirá afrontar con mayores garantías el partido de vuelta, que se disputará el viernes 22 de diciembre, a las 20.30 de la tarde, en El Polvorín de Montemayor.