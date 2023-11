Con fe no es suficiente para alcanzar el paraíso

Montilla Club de Fútbol 0 -- 1 Unión Deportiva Los Barrios

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol se encuentra en una situación delicada. En puestos de descenso y tras solo sumar 2 puntos de los últimos 15 posibles, los pupilos de Amador Saavedra “Cañas” siguen en un alarmante estado de incapacidad de cara a portería-tercer equipo menos goleador de la categoría- y con dificultades para mantener su portería a cero desde hace varias jornadas. Todo ello, provocó una jornada más un mal sabor de boca a los montillanos que se vieron superados por la mínima ante la Unión Deportiva Los Barrios.El partido comenzó con dos equipos en busca del control del esférico. Debido a esta circunstancia, el balón cambió de dueño en los primeros compases con mucha frecuencia, no alcanzando ninguno de los contendientes el dominio definitivo.No obstante, las sensaciones de peligro eran más visible por parte del plantel barreño, con varios acercamientos a portería tanto por los costados como el interior. En una de estas acciones, llegó el tanto visitante. A los 18 minutos de juego, una jugada combinativa entre Edu Navas y Javi Moreno culminó con un mano a mano ante Mérida que Moreno, con un disparo cruzado, mandó el cuero al fondo de la red.El gol hizo mella en los montillanos, superados hasta la llegada del descanso por su rival. Joselu con un disparo de media distancia que blocó en dos tiempos el cancerbero foráneo, fue la única opción ofensiva del cuadro auriverde en todo el primer acto. Sin tiempo para más, se llegó al intermedio.Tras el paso por vestuarios, el encuentro tomó una dinámica perjudicial para los auriverdes. El juego fue poco fluido, con continuas interrupciones y momentos de más tensión entre ambos equipos que vistosidad sobre el césped del Estadio Municipal.Como consecuencia de ello, el Montilla no pudo encontrar el ritmo necesario para proponer una verdadera alternativa al paisaje dibujado en el encuentro. Con una U.D. Los Barrios más agazapada atrás esperando su oportunidad a la contra, el Montilla tomó el control del esférico y vio desde los costados con las llegadas de Álex de la Cruz y Manolete su mayor filón de cara a puerta.Sin embargo, fue un querer y no poder. Las pocas opciones ofensivas visualizadas sobre el terreno de juego morían en la defensa barreña o con desacierto en los metros finales. Javi Ruiz en un disparo raso desde el suelo que atrapó el guardameta y varios centros al área que no encontraron rematador dieron un hilo de esperanza estéril para los vinícolas, que caían derrotados ante el equipo gaditano.Ni los cambios desde el banquillo ni el empuje mostrado en el segundo acto tuvieron el efecto deseado, dejando al Montilla con tan solo 10 dígitos en la clasificación y en decimocuarta posición. La próxima cita para el equipo vinícola será este domingo, ante la Unión Balompédica Lebrijana, en tierras sevillanas.Mérida, Antonio Luque, Soto, Javi Ruiz, Luque, Álex de la Cruz, Joselu, Ángel Lara, Manolete, Hugo y José Aguilar. También jugaron: José Carraña, Maleno, Joaquín, Moro y Javi Guerrero.Pablo, Adam, Freik, Álex García, Javi Moreno, Arthur, Campaña, Cano, Edu Navas, Nátera y Ramiro. También jugaron Michael, Caique, Legupín y Roberto.Javi Moreno (m.18)Espina Rosado, Antonio Jesús (HUELVA). Amonestó por los locales a Luque, Manolete, Javi Guerrero y por los visitantes a Arthur, Michael y Adam. El colegiado expulsó por doble amarilla (m.89), al jugador visitante Javi Moreno.Partido correspondiente a la decimoprimera jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 500 espectadores.