Aureliano Sáinz | Murales por la igualdad

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍAS: ALFONSO GONZÁLEZ (CEDIDAS)

De manera errónea se suele pensar que las ideas más abiertas y avanzadas se producen, al contar con una amplia población, en las ciudades, imaginando que en los pueblos la gente se guía por los valores tradicionales. Esto, a fin de cuentas, no deja de ser un prejuicio, dado que en bastantes ocasiones hay pequeñas localidades en las que han arraigado valores esenciales como son los de la igualdad y los derechos de las mujeres.Es lo que ocurre con un pequeño pueblo extremeño, La Roca de la Sierra, ubicado en el noroeste de la provincia de Badajoz, en el que, sorprendentemente, podemos contemplar en las paredes de algunas de sus casas magníficos murales que apelan a una educación igualitaria de niños y niñas, al tiempo que nos podemos sorprender de que la mujer sea la protagonista de unas imágenes cuidadosamente realizadas por Lupe Arévalo y Jesús Brea, dos grandes expertos en el arte urbano.A quienes no conozcan este bello pueblo y se encuentren en la carretera que une Badajoz y Cáceres, yo les invitaría a que hagan una pausa y penetren en la localidad. Lo primero que se sorprenderán es de la cordialidad de sus vecinos que no tendrán ningún inconveniente en indicar en qué lugares se encuentran estos murales, que se han convertido un atractivo más de La Roca de la Sierra.A mí, personalmente, todos me gustan. Pero, si tuviera que decantarme, me inclinaría por los que representan a los niños. Quizás esto se deba a mi profesión docente, ya que siempre tengo en la mente los criterios educativos de los más pequeños.Es la razón por la que he elegido para la portada de este artículo el que nos muestra los rostros de medio perfil de dos niñas sonriendo, cuyas manos se juntan como si fueran un claro signo de compañerismo y de apoyo mutuo de dos amigas que miran hacia el futuro con alegre optimismo.La educación en igualdad hay que iniciarla de manera temprana para que los pequeños asuman con toda naturalidad este valor. Y lo mejor, entre otras cosas, que puede hacerse es no dividirlos en los juegos según los sexos. Es lo que se manifiesta en esta imagen de un niño y una niña que comparten el juego de las canicas. Además, mientras que la niña lleva un tirachinas en el bolsillo trasero, para entretenerse y disfrutar disparando a las latas, al niño se le muestra junto un oso de peluche, que, tradicionalmente, se consideraba adecuado para el género femenino.Tal como he apuntado, la figura femenina es quien protagoniza la mayoría de estos murales. Esto comienza a expresarse dentro de la magnífica composición que acabamos de ver, en la que se muestra un rostro femenino ligado al deporte, de forma que la protagonista, haciendo con las dos manos la señal del corazón como signo de triunfo y con el lema de “Batiendo récords”, las invita a luchar por superarse y alcanzar metas que, tiempo atrás, se asociaba exclusivamente con los deportes masculinos.Otra imagen de enorme belleza es la que se muestra en la medianera de una vivienda de planta baja. En este caso, se acude a un mural en el que se muestra a una garza volando sobre unos fondos azules y violáceos, atravesando el círculo central de los tres que forman la composición. Si uno mira detenidamente, detrás de la garza puede verse sutilmente una silueta femenina, como si estuviera emulando esa actitud de alzar el vuelo en la búsqueda de metas en lejanos horizontes.Un enfoque distinto se muestra en este mural, también en una pequeña medianera. En este caso, se presenta un rostro femenino en plano detalle, de forma que la protagonista mira de frente y sin sentir ningún tipo de temor con esa mirada firme. En la zona baja, tres bandas con los colores rojo, violeta y azul parecen tapar la parte inferior de la cara. No obstante, la palabra "libres" en pleno centro del mural nos indica, sin lugar a duda, que la mujer debe tener los mismos derechos y las mismas libertades que los hombres.A primeros de diciembre del año pasado, La Roca de la Sierra, tras las fuertes lluvias torrenciales que sufrieron estas tierras extremeñas, se inundó de una manera brusca, de modo que las pérdidas fueron cuantiosas. Uno de los daños sufridos fue el de la Biblioteca municipal, que quedó completamente arrasada. Fue la razón por lo que el Ayuntamiento llevó a cabo una campaña para solicitar la solidaridad con el fin de poder contar de nuevo con esa biblioteca que tanto había costado lograrla.Quizás, como símbolo de ese amor por el libro se haya realizado este mural, en el que aparecen representados ejemplares colocados de perfil sobre anaqueles, siendo la puerta de la casa, de color negro, la que sirve de separación de los dos grupos de libros. Son nombres femeninos los que aparecen como autoras, con lo que se nos recuerda que la creación literaria es también cosa de mujeres.Con esta breve incursión sobre algunos de los murales de La Roca de la Sierra quisiera homenajear a este acogedor pueblo que ha tenido una magnífica idea con este proyecto: por un lado, reforzando su atractivo con lo que solemos llamar arte urbano y, por otro, potenciando los valores de igualdad y de los derechos de la mujer, que ya forman parte indudable de nuestra cultura, aunque hay que insistir de modo constante en ellos.Y para ello, nada mejor que ver y escuchar el vídeo que con el título deha editado el Ayuntamiento de la Roca de la Sierra para que se conozca esta magnífica iniciativa.