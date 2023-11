Aureliano Sáinz | Grandeza y tragedia de Vasco Núñez

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍAS: AURELIANO SÁINZ

Solemos pensar que los nombres de aquellos personajes que han pasado de manera gloriosa a los anales de la historia han tenido una vida sin que asomara para ellos alguna de las tragedias de cualquier mortal, como si sus existencias estuvieran predestinadas a ir, paso a paso, cumpliendo las etapas que les elevarían al reino de las grandes figuras.Sin embargo, lo más habitual, es que sus trayectorias estén llenas de luces y de sombras, e, incluso, de finales tan trágicos como la del protagonista del libro Vida y muerte de don Álvaro de Luna , que recientemente presenté en Córdoba, contando con la presencia de Pepa Polonio, una gran amiga montillana, doctora en Historia.Hago estas consideraciones tras la lectura de un magnífico libro del escritor austríaco Stefan Zweig, una de las cumbres literarias de la primera mitad del siglo pasado. El texto, que tiene como título, lo compré en mi última estancia Barcelona, pensando en el regreso a Córdoba, ya que habitualmente lo hago en el tren AVE que conecta ambas ciudades.Son, aproximadamente, cuatro horas y media, lo que da lugar a que pudiera leer de manera completa uno de los capítulos de este libro que contiene catorce biografías narradas magistralmente, como son todas las que el escritor austríaco abordó en su convulsa existencia.Comencé por la historia del único español que aparecía en este aleatorio grupo biográfico: la del extremeño Vasco Núñez de Balboa, y que tiene por título:Fácilmente se puede entender que en estas breves líneas que escribo no puedo sintetizar la singular vida de quien nació en Jerez de los Caballeros, en 1475, y falleció en Acla (Panamá), el 15 de enero de 1519, antes de cumplir 44 años.Lo que sí me parece oportuno es seleccionar cuatro párrafos del relato de Stefan Zweig para animar, a quienes estuvieran interesados en conocer la vida de Núñez de Balboa, en la búsqueda de alguna biografía suya bien narrada y, de este modo, penetrar en la historia de uno de los personajes más singulares que dejaron plasmada su huella en el denominado Nuevo Mundo.Comienzo, pues, con un largo párrafo ya entrados dentro de la narración, pero que nos acerca a la vida de un personaje totalmente novelesco.”.Estas líneas ya apuntan hacia un personaje arriesgado, polémico y cargado de aventurerismo, pero con un definitivo afán de gloria y, cómo no, de riquezas en la búsqueda de El Dorado, lugar mítico con el que todos los aventureros de entonces sueñan.”.Hemos de tener en cuenta que en la baja Edad Media era bastante frecuente que los grandes personajes también tuvieran grandes enemigos. Y entre los enemigos de Núñez de Balboa se encontraba otro extremeño, Francisco Pizarro, natural de Trujillo (Cáceres).La gloria del jerezano, que alcanza el 25 de septiembre de 1513, estaría en descubrir que, tras las tierras del gran continente americano, había un inmenso océano que las separaban de otras asiáticas conocidas como eran China o la India… Pero la tragedia le esperaba al poco tiempo.”.El gran descubridor no imaginaba que, pocos años después de haber alcanzado la gloria, le esperaba el castigo de verse sentenciado a la pena de muerte. Se acerca, pues, a Darién donde le espera Francisco Pizarro, y no precisamente para felicitarle por la hazaña que había logrado.”.Con estas líneas, Zweig finaliza su relato, en el que acaban uniéndose, como en otras historias, la gloria y la tragedia en uno de los personajes de las tierras extremeñas cuyo nombre permanece en los libros de historia como el primer europeo que contempló el océano Pacífico.